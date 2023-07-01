Yay burcu ve yükselen yaylar dolunay zamanında yatırım konusu hakkında bazı önemli gelişmeler yaşayacaktır. Onlar bu dönemde finansal bir özgürlük istemektedir ve bu dönem onlara yeni yöntemler ve yeni stratejiler getirmektedir. Burç sahipleri alacaklarını ya da borçlarını çok rahat bir şekilde ödeyecekleri bir sürece adım atabilir. Onlar yeni bir başlangıca hazır olmalı ve kazançlarında yeni fırsatlar keşfetmelidir. Burç sahiplerinin partnerleri ile olan ilişkilerinde tutarsızlık doğru yolu bulmalıdır.

3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek olan oğlak dolunayı ile beraber taşınabilir mallar gibi kazançlar ile ilgili konular bütçe özellikle üretim malzemeleri ve maddi konular ile ilgili hoş gelişmeler yaşanacaktır. Diğer taraftan hafta içerisinde tadilat emlak ve taşınma gibi konularda da bazı önemli gelişmeler yaşanabilir.

10 Temmuz 2023 tarihinde yaşanacak olan Mars Başak transiti ile yer bursları yükselen yaylar kariyer hayatları ile ilgilenecek. Burç sahipleri kariyerleri ile ilgili harekete geçmeli kendilerini göstermeli ve toplum önündeki statüleri ile yakın bir şekilde ilgilenmelidir. Ancak burç sahipleri harekete geçtikleri sırada davranışlarını doğru bir biçimde ayarlamalarında dikkatli olmalıdır. Zamansız ve aceleci bir şekilde yapılan eylemler burç sahiplerinin sonuç alamayacaklarını gösterebilmektedir. Bu sebeple onlar düzgün bir şekilde ve sağlam bir biçimde ilerlerse güzel sonuçlar alabilir.

11 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Merkür aslan burcuna geçiş yapacak ve bu durumda yay burçları da seyahatleri ile ilgilenecektir. Uzun yolculuklar dünya görüşleri ve eğitim ile ilgili konular yay burçları içinde ön planda yer alacaktır. Özellikle yurt dışı seyahatleri de yay burçları için bu sırada söz konusu olabilir veya akademik alanlarda bazı başarılar söz konusu olabilir. Yaylar çevrelerinde bulunan insanlarla fikir tartışmaları yapmaktan zevk alacakları bir döneme de giriş yapacaktır.