Yavuz Bingöl'ün Mehmet Akif Ersoy’u Canlandırdığı “Akif” Filminin Galası Gerçekleşti!

Akif filminin İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini beyaz perdeye taşıdığı biliniyordu. Galası gerçekleşen filmde Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın yazıldığı sırada yaşadıkları konu edilmişti. Ersoy'un torunu Selma Argon, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan, Akif filminin başrol oyuncuları ve sinemaseverler galaya katılım gösterdi.

Filmin 24 Eylül tarihinde gösterime gireceği açıklandı ve Mehmet Akif Ersoy'a hayat veren ünlü oyuncu Yavuz Bingöl önemli açıklamalarda bulundu. Filmde İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlattıkları ve Mehmet Akif Ersoy'un yol hikayesinin konu edinildiği belirtildi. Aynı zamanda milli şairin torunu olan Selma Argon’un da film boyunca kendilerine büyük destekte bulunduğu bilgileri paylaşıldı.

56 yaşındaki Bingöl, milli marşın kabulünün 100. senesinde bu filmde milli şair olan Mehmet Akif Ersoy’a hayat vermesi sebebi ile büyük şeref duyduğunu açıkladı. Tacettin Dergahı’nı ziyaret ettiğini açıklayan ünlü oyuncu Yavuz Bingöl, oranın havasını soluduğunu, yattığı yatakta ve şiiri yazdığı masada oturduğunu belirtti. Şiiri yazdığı masaya dokunmanın, duvarlara bakmanın ve koltuğa dokumanın kendisini role hazırladığını açıklayan başarılı isim Yavuz Bingöl, Birinci Meclis’te çekimlerin gerçekleştiğini de ifade etti. Diğer taraftan Mustafa Kemal Atatürk'e hayat veren Fikret Kuşkan ile oynanan sahnelerin de özel olduğu söylenildi.

Oyuncu, çocukları ve gençleri filmi izlemeye davet ettiğini söyledi ve bu şiirin nasıl yazıldığını ve bu devletin nasıl kurulduğunu görmeleri gerektiğini aktardı. Başarılı isim Yavuz Bingöl tarihi bir kişiliği oynamanın onur verici olduğunu açıklarken izleyici kitlesinin de memnun kalmasını umduğunu söyledi.

Filmin çekildiği sırada aldığı eleştiriler hakkında da açıklamalarda bulunan Yavuz Bingöl, o eleştirilirin anlamsız olduğunu söyledi. Eleştirilere alıştığını fakat hazırlıklı olmadığını açıklayan ünlü isim, sosyal medya ile ilgilenmediğini de belirtti. Sosyal medyada Mehmet Akif Ersoy karakterine hayat veren Yavuz Bingöl, filmin çekildiği sırada eleştirilerin hedefi olmuştu.