Yaşlılık döneminde rahat etmek isteyenler erken emekli olabilecek! Üstelik Yüksek Maaş İle!Çalışma hayatında sigortalı olarak faaliyet göstermiş kişilerin büyük bir kısmı çalışma hayatının sonlarına doğru emeklilik imkanlarından maksimum düzeyde faydalanmak istemektedir. Emeklilik sistemi ise yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde bir çok vatandaşın hayalini kurdu ve gelecek planları yaptığı bir hedef olarak ele alınmaktadır. Emeklilik sistemi genel olarak kişilerin çalışma hayatı boyunca sigorta primlerini ödenerek yaş uygulama sınırı geldiğinde emekli maaş almaya hak kazanmaları ile beraber gerçekleşmektedir. Ancak ülkemizde yapılan düzenlemeler nedeniyle emeklilik yaşı oldukça ileri bir yaş grubuna sabitlenmiş bu nedenle de vatandaşların bir kısmı emeklilik hayallerinden vazgeçmiş görünmektedir.

Ancak emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirebilmesi gerekmektedir bununla beraber erken emeklilik olarak bilinen konu ise vatandaşların gündemine son günlerde oldukça meşgul etmektedir. SGK tarafından yapılan mevzuat düzenlemeleri kapsamında belirli bir tarih öncesinde SGK kaydı olan ve 15 senelik SGK süresi ne tamamlayan kişiler 3600 günlük pirim ödemesinin tamamlanması halinde erken emekli olabilmektedirler. Bununla beraber ise erken emeklilik için kadın ve erkek yaş şartının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

O Tarihe Dikkat!

Ülkemizdeki emeklilik uygulamaları ile ilgili gündemde hala belirsiz bilgiler yer almaktadır. Vatandaşlar da doğal olarak erken emekli olabilmenin ihtimallerine aramaya devam etmektedir. Günümüzde erken emekli olabilmenin şartları arasında 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişinin bulunması gerekmektedir. Bununla beraber kişiler 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamaları ve 3600 günlük pirim ödemesini gerçekleştirdikleri halde emekli olma hakkından faydalanabilirler. Yaş şartı ise kadınlarda 54, erkeklerde 55 olarak belirlenmiştir.