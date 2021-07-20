Yasemin Özilhan’dan Kayınvalidesine Ziyaret

Ela ve Emine isminde iki kızı olan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile beraber Bodrum'da tatil yaptı ve çift keyifli halleri ile kameralara yansıdı. Yalıkavak'ta demirlemiş oldukları tekneleri ile tatillerine devam eden ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, neşeli bir şekilde görüntülenmesi ile birlikte hayranlarını mutlu etti. Önceki gün Emine ve Ela ismindeki çocukları ve eşi İzzet Özilhan ile beraber kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Kaplankaya’da bulunan evinde ziyaret eden ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

İş insanı İzzet Özilhan, 2011 senesinde dünya evine girdiği eşi ünlü oyuncu Yasemin Özilhan ve kızları ile beraber Bodrum'a tatil yapmaya gitti. Özilhan ailesi, Yalıkavak açıklarında teknelerini demirledi ve tatilin tadını çıkardı. Gün boyunca keyifli saatler geçiren çift uzun uzun sohbet etmesi ile de ilgi topladı. Demirledikleri tekneleri ile Bodrum'un tadını çıkaran Özilhan ailesi daha sonra kızları Ela ve Emine ile beraber bot ile bulunduğu yerden ayrıldı. Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan kayınvalidesi, eşi İzzet Özilhan’ın annesi Emine Özilhan'ın Kaplankaya’da bulunan evine geçti ve bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bodrum'da tatil yaptığı sırada kameralara yansıyan Özilhan ailesi keyifli halleri ile sevenlerini mutlu etti. Çift 16 Temmuz 2011 senesinde nikah masasına oturmuş o günden beri mutlu evliliklerini sürdürmüştü. Bir süre önce evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutlayan gözde çift sosyal medya hesaplarından da fotoğraflarını sıklıkla yayınlıyor.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan sıklıkla kullandığı sosyal medya hesabından eşi İzzet Özilhan ile çekildiği fotoğrafları yayınlarken ünlü oyuncunun gönderisine çok sayıda beğeni dolu yorumlar da gelmişti. 1,4 milyon takipçisine bulunduğu sosyal medya hesabından eşi ile çekildiği fotoğrafları yayınlayan ünlü oyuncu, yapmış olduğu paylaşım ile evlilik yıldönümlerini Instagram hesabından kutlamıştı.