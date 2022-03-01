Yaşamayanlar Dizisinden Portekiz Rekoru Geldi

Yurt dışında elde ettiği başarılara her geçen gün yenisini ekleyen ünlü oyuncu Kerem Bürsin hakkında çeşitli araştırmalar yapıldı. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin'in ortak yapımcısı olduğu ve başrolünde yer aldığı Yaşamayanlar isimli dijital dizinin Portekiz'de rekor kırdığı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar da merak konusu oldu. Portekiz'de en çok izlenen korku dizisi olarak adından söz ettiren Yaşamayanlar isimli proje, bu haber ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

BluTV'de yayınlanan ve 2018 senesinde çekilen Yaşamayanlar isimli dizinin Portekiz'de rekor kırdığı ve büyük bir başarıya imza attığı şeklinde yorumlar gerçekleşti. Portekiz'de gerçekleşen yayınında % 62.4 oran elde eden projenin korku türünde en çok izlenen dizi olduğu bilgisi açıklandı. Dizinin elde ettiği bu başarıda ise ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in yurtdışındaki ünlünün büyük bir payı olduğu düşünülüyor. Oyuncu kadrosunun yanı sıra konusu ile de ilgi çeken Yaşamayanlar dizisi Portekiz'de en çok izlenen korku dizisi olarak adından söz ettirirken büyük başarılara imza attı.

Romantik Komedi dizisi olan Sen Çal Kapımı ile kariyer hayatının en büyük çıkışını yaşayan başarılı oyuncu Kerem Bürsin, dizinin başrolünde yer almakla birlikte aynı zamanda ortak yapımcı olarak da bulunuyordu. Dizi toplamda 8 bölümden oluşurken kadrosunda Selma Ergeç, Birkan Sokullu ve Elçin Sangu gibi birbirinden iddialı isimler de yer alıyordu.

Yaşamayanlar dizisinin bir diğer önemli noktası ise Türkiye'de çekilen ilk vampir dizisi olmasıydı. Ülkemizde çok büyük bir ilgi ile karşılaşmayan proje ile ilgili olarak yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin dizinin Netflix'te yayınlanması için girişimlerde bulunmuştur fakat bu konu ile ilgili bir sonuç elde edilememişti. Söz konusu dizi Yaşamayanlar’ın senaryosunun Şamil Yılmaz tarafından kaleme alındığı öğrenilirken yönetmenliğin ise ödüllü yönetmen Alphan Eşeli tarafından gerçekleştirildiği biliniyordu.