Ziya Şark Sofrası'nda Şanlıurfa Sıra Geceleri ve Kadınlar Matinesi!

İstanbul'un en ünlü kebapçılarından Ziya Şark Sofrası, Sıra Gecesi ile müşterilerini coşturacak. Şanlıurfa'nın tüm Türkiye'ye ün salan Sıra Gecesi kültürünü İstanbul'da yaşatmak adına böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen Ünlü İşletmeci Serap Bingöl, " İstanbul'da misafirlerimize bir Urfa gecesi yaşatmayı planlıyoruz"dedi.



Şanlıurfa'ya has kebap, çiğ köfte, mırra kahvesi ve tatlılarla müşterilerinin damak zevkine hitap eden Ziya Şark Sofrası bundan böyle belirlenen zamanlarda Sıra Gecesi ile kulaklara da hitap edecek.



Gruplara özel yüzde 20 indirimin de yapılacağı mekanda, her cuma saat 20.00 - 23.00 arası Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetlerinin sunumu ve kültürel faaliyetleri ön plana çıkarılacak.

KADINLAR MATİNESİ DE VAR!

İşletmeci Serap Bingöl kadınlara has özel sıra gecelerinin de düzenleneceğini söyleyerek, " Mekanımız, her perşembe saat 13.00 -17.00 arası bayanlara özel canlı müzik ve doyasıya eğlence imkanı sunuyor. Eskiden olduğu gibi kadınlar matinesini tekrar hayata geçirerek, kadınların çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmesine olanak sağlıyor."diye konuştu.

SADECE FLORYA ŞUBESİNDE

Ziya Şark Sofrası'nda siz de bu keyifli organizasyonlarda yer almak isterseniz, şimdiden yeriniz ayırtabilirsiniz. Rezarvasyon için 0212 663 88 40 ve 0533 522 57 63 arayabilirsiniz.