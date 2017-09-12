Yüzme ile engelleri kaldırdı

Batman'da, 2002 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu iki kolunu ve bir ayağını kaybeden 27 yaşındaki Yusuf Uğul, yüzme sporu ile hayata bağlandı. Batman Belediyespor'un engelliler yüzme takımında forma giyen Yusuf Uğul, "Hedefim Türkiye engelli erkekler şampiyonasında dereceye girmekr" dedi.

'Türkiye engelli erkekler şampiyonasına hazırlanıyorum'

Geçirdiği trafik kazası sonucu iki kolunu ve bir ayağını kaybeden Batmanlı Yusuf Uğul, engel tanımadığını yüzme sporunda gösterdiği başarılar ile gösterdi. Uğul, Batman Belediyesi'nin engelli yüzme takımına girdi. Tek ayağı ile hayata tutunma mücadelesi veren Uğul, "Yüzmeyi bana sevdiren antrenör İbrahim Gül’e çok şey borçluyum. Önümüzdeki günlerde Alanya ve Elazığ’da yapılması planlanan Türkiye engelli erkekler şampiyonasına hazırlanıyorum"dedi. Trafik kazasında sol bacağını ve iki kolumu kaybettiğini hatırlatan Yusuf Uğul, "Buna rağmen sosyal hayattan kopmadım. Kendimi daha çok engellilerin yapabileceği spor dallarına adadım. Bir süredir belediye bünyesindeki engelli yüzme takımında forma giyiyorum. Her gün Belediyespor tesislerindeki yüzme havuzunda yarışmalara hazırlanıyorum. Sabırla çalışıyorum. Azimliyim. Engelli arkadaşlarımı da spora teşvik ediyorum"diye konuştu.