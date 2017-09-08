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Yunan Uzman Staikos: Kütüphane binaları evrensel atmosfer için çok önemli

Yunan kütüphane tarihi uzmanı ve kütüphane mimarı Konstantinos Staikos, Bursa'da katıldığı sempozyumda Türkiye'de kütüphanelere önem verildiğini söyledi.

08 Eylül 2017 Cuma 14:45
Yunan Uzman Staikos: Kütüphane binaları evrensel atmosfer için çok önemli

Yunan kütüphane tarihi uzmanı ve kütüphane mimarı  Konstantinos Staikos, Bursa'da katıldığı sempozyumda Türkiye'de kütüphanelere devlet ve halk tarafından çok önem verildiğini, bu kütüphaneler sayesinde evrensel alanda tarihin görünmeyen yüzüne ışık tutulduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve akademisyenler tarafından organize edilen, Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi’nin de desteklediği, 17 ülkeden 54 konuşmacının katıldığı ‘Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu’ Bursa’da bugün de devam etti. Konuşmacılardan ünlü kütüphane tarihi uzmanı ve kütüphane mimarı Konstantinos Staikos yaptığı açıklamalarda Bursa'nın mimari yapılarını çok beğendiğini ve örnek olduğunu söyledi. Türkiye'deki kütüphaneleri bildiğini kaydeden Konstantinos Staikos, şunları söyledi:

Kütüphane binaları evrensel atmosferin oluşmasında çok önemli 

"Burada evrensel bir atmosfer var. Kütüphaneler, kütüphane binaları bu evrensel atmosferin oluşmasında çok önemli yerler. Devletin de bu konuya çok önem verdiğini görüyoruz. Çocuk kütüphanelerinden tutun da çok daha gelişmiş el yazmaları eserlerin olduğu, nadir eserlerin bulunduğu kütüphanelere kadar bu değerler bu ülkede bulunuyor. Bu nadir eserler, el yazması eserler ile dünya çapında tarihin görünmeyen yüzleri bir araya getiriliyor. Türkiye'de halk kütüphaneleri henüz daha çok yeniler ancak bunların hızlı bir şekilde oluşturulması sayesinde hem Türk vatandaşları dünya hakkında çok fazla bilgi ediniyor hem de Türkçe içerikli kitaplar ile Türk halkı tüm dünyada tanıtılıyor."

Düzenlenen sempozyumun önemine değinen Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü akademisyeni Doç. Dr. Nevzat Özel, küreselleşen toplumlarda kültürel değerlerin ve özgün kimliğin giderek yok olduğuna dikkat çekti.

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