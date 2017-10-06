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Yalnızlık mı Tek Başınalık mı?

Yalnızlık ve tek başınalık kavramları insanlar tarafından genellikle eş anlamda algılanıyor. İkisinin arasında, ‘’tercih’’ faktörünün çizmiş olduğu kalın bir çizgi vardır.

06 Ekim 2017 Cuma 14:46
Yalnızlık mı Tek Başınalık mı?

Kalın olarak nitelendirdiğim bu çizginin yüzölçümü, ‘’kontrollü yalnızlık’’ diye isimlendirdiğim, aynı zamanda ruhsal statüyü belirleyen, yaşama şeklinin iplerini elinde tutabilmenle çevrenin genişliği arasında bir dizi karmaşık denklem içeriyor. Tek başınalığı havuza girmeyle, yalnızlığı ise havuza itilmeyle somutlayabilirim.

Yalnızlık duygusu kişide sıkıntı yaratır ve enerjisini tüketir. Tamamen değersizlik hissiyatı ile bağdaşır. Kişideki tehdit duygusunu tetikler. Yetersiz ve tüketen ilişkiler sonucunda istemsiz olarak ortaya çıkar. Kişi, iletişim konusunda çevresindekileriyle sosyal dahi olsa, içsel nedenlere bağlı olan yetersizlik duygusu, onu yalnız hissettirir.

Tek başına olmaksa her zaman yalnız hissettirmez. Tek başına olma durumu, kişinin tercihine bağlıdır. Diğer bir ifade ile kişi artık bu seçime kendini endekslemiş olabilir. İçinde, farkında olarak ya da olmayarak biriktirdikleri, bir yerden sonra tahammülsüzlük olarak karşısına dizilir ve hayata karşı olan yaşam biçimi opsiyonunu tek başına olmakla seçebilir. Kişi kendi kendine yetebildiği ve kendini sevdiği taktirde aktivitelerde, yaşam alanlarında bir başka kişiye kendini mutsuz edecek kadar ihtiyaç duymaz. Sinemaya gidebilir, şehir dışı yolculuğu yapıp tatile çıkabilir, yürüyüşe çıkabilir ve kendini yalnız yani eksik hissetmez. Tek başına olan kişi zamanını böylelikle değerli geçirir.

Tek başına olabilme hali tam ve bütün olmaktır. Hayatı güzel yapan en önemli şey sadeliktir. Sadelikle, karmaşadan uzak, net, arınmışlıkla gelen dingin duygular ve huzurlu düşüncelerle ruh kendini ifade etmeye başlar.

Psikolog ve Uzman Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Son Güncelleme: 06.10.2017 15:42
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