Yalnızca Kendine Yazacağın Bir Mektubun Olsun

Herkes birbirini, çevresindeki olan biten bazı şeyleri değiştirmek istiyor. ‘’Keşke’’ kelimesinin kullanımı özellikle ilişkilerde gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Kişi, değişimi önce kendinden başlatsa kimseyi değiştirmeye ihtiyacı kalmayacak.

Her değişim sancılıdır fakat en zoru kontrol altında tutamadığın bir şeyi değiştirmeye çalışmaktır. Önemli olan detay ise kimse kimse için değişmiyor. Ancak bazı kendinde sevmediği başkaları tarafından da sürekli eleştirilen özelliklerini törpüleyebiliyor.

Peki değişime nerden başlamak lazım?

Değişime ilk olarak kişinin kendisinden başlaması gerekiyor. Bazen aynı üzücü olayların yaşandığı, özellikle ilişkilerin benzer sebeplerle sonlandığı gerçeği olayların nedenlerini sorgulama yoluna itmelidir. Kişilerin kendine sorduğu bu sorular nedenlerde nükseden bir pürüz olduğunu gösterir.

Neden bunlar hep benim başıma geliyor?

Yine aldatıldım! Ben her zaman bunu yaşamak zorunda mıyım?

Yaşadığım resmen hayal kırıklığı! Niye hep ben?

Bunun gibi birçok soru türetilebilir. Değişmek ve değiştirmek hayatın içerisinde bulunan önemli ve bir sorunla karşılaşıldığında hangisini seçtiğin, sorundan çıkış yolunu belirleyen etmen oluyor. İnsanların çoğu sürekli kendini kabul ettirme eğiliminde ilerliyor. Herkes beni sevsin, kabul etsin, beğensin vs.

Yazmak ve yazdığını sesli bir şekilde okumak kişinin bazı durumları daha çabuk kabullenmesine yarıyor. İşitsel algı her zaman bir şeyleri kabul noktasında önemli bir faktördür. İlişkilerinizde en çok tekrar eden sorunlar ve sıkıntılar neler? Bu sorunların yok edilmesi için nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Uyguladığınız bu yöntem ne kadar zaman sürecinde işe yarıyor? Bunların tespit edilmesi gerekiyor. Fakat dönemsel yaşanan bazı problemlerin ilişkilere bağ konusunda katkı sağladığı gerçeğini es geçmemek gerekiyor.

Kendinizi bir çıkmazda hissediyorsanız buradan çıkış yolu için bir adım atmanız gerekiyor. Buna elinize bir kağıt ve kalem almakla başlayabilirsiniz. Son bir yılı baz alarak sizi üzen, tekrar eden ve olumsuz sonuçlanan olayları, beklentilerinizi, hayallerinizin sağlam temellerini, sevdiğiniz ve sevmediğiniz her özelliğinizi, neden ve sonuçları belirleyerek yazmakla ve bunu sesli okumayla farkındalığınızı arttırabilirsiniz. Bu yazacağınız mektup sadece size özel olacak ve kimseye gönderilmeyecek. Kendinize yaptığınız bir fedakarlık ve iyilik olacak. Tekrar ediyorum ki her değişim sancılıdır fakat şefkat duyguların en güzelidir. Şefkatinizi kendinizden esirgemeyin.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar