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Uçak yolculuklarında yeni dönem : Ayakta yolculuk

Önümüzdeki günlerde uçak yolculuklarımız daha dikkat çekici bir hale gelebilir.Zira bir uçak firması ayakta yolcu alınmasına olanak sağlayan dizayn oluşturdu.

09 Eylül 2017 Cumartesi 21:27
Uçak yolculuklarında yeni dönem : Ayakta yolculuk

VivaColombia isimli ucuz bilet satması ile bilinen hava yolu firması, uçak yolcularını kökünden değiştirmek için düğmeye bastı. 

Firma uçaklarından koltukları kaldırarak bilet maliyetlerini düşürme fikrini ortaya attı. 

Bununla ilgili dizaynlar da kamuoyu ile paylaşıldı. Söz konusu karelere bakıldığında yolcuların normalden daha az kaplayan koltukları olduğu ancak burada ayakta durdukları görülüyor. 

Firma bu modeli kısa süreli uçak yolculukları için hayata geçirmek istediğini resmen duyurdu. 

Şirketin kurucusu ve CEO’su konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu yönde bir talep olduğunu ve bu talebi karşılamak için gerekli girişimleri yaptıklarını belirtti. 

Ancak firmanın bu projesini hayata geçirebilmesi için pek çok yerden izin alması gerekiyor. 

Bu alanda girişimlerde bulunan ilk firma VivaColombia değil. 

İngiltere merkezli havayolu şirketi Ryanair de benzer bir talep ile uzun süre gündemde kalmıştı. 

2012 yılında İngiliz Ryanair Havayolu'nun CEO'su Michael O’Leary, uçuş kemerlerinin kaza sırasında kimsenin hayatını kurtarmayacağını, ayakta yolcu seçeneğiyle 1 Euro'ya bilet satacağını söylemişti. 

Ancak şirket gerekli izinleri bir türlü alamadığı için bu projesini hayata geçirememişti.

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