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Tek Çocuk Paylaşıma Kapalı Mı Oluyor?

Günümüzde sosyolojik olarak tek çocuklu bir aile olmanın olumlu ve olumsuz yanları sürekli tartışılmaktadır.  Kardeşi olmadan yetişen bir çocuğun paylaşım konularında pürüzler yaşadığı ve çocuğun bilişsel bütünlüğüne kişisel gelişimine negatif yönde etki ettiği sürekli savunulmaktadır.

31 Ekim 2017 Salı 15:52
Tek Çocuk Paylaşıma Kapalı Mı Oluyor?

Peki gerçekten kardeşi olmadan yetişen çocuklar paylaşıma kapalı mı oluyor?
Tek çocuğun şımarık ve kural tanımaz olduğu sürekli söylenir fakat bu konu ile ilgili bilimsel bir kanıt yoktur. 
Ebeveynlerin, çocuğun yanında kurduğu iletişimi çok önemlidir. Eğer bir anne-baba çocuğunun yanında çocuğu için  ''bu kural tanımıyor'' cümlesini kullanırsa çocuk otomatik olarak o etiketi kendine yapıştırır ve gerçekten kural tanımayan bir çocuk gibi davranmak için çaba sarfedebilir. 
Kardeş ile büyüyen çocuklar, paylaşım konusunda daha çok iç içe yetişiyor. Fakat ailenin iki kardeş arasında kuramadığı denge sonucunda çocuk, bu konularda daha çekimser olabiliyor. Paylaşım konusunu genel hatlarıyla açacak olursak;

  • Kendi fikir ve düşüncelerini bir başkasına kolayca iletebilme
  • Eşya veya oyuncaklarını arkadaş veya kendi yaş gruplarının kullanımına izin verme
  • Kendi tercihleri sonucu çeşitli fedakarlıklarda bulunabilme

Çocukta bu davranış kalıplarının bulunması kardeş ile değil tamamıyla ailenin çocuğu yetiştiriliş tarzı ile ilgilidir. Bir çocuk eşyalarını paylaşmayı sevmiyor, kendini ifade konusunda sıkıntı yaşıyorsa bu bir kişilik ve dürtü bozukluğu olarak tanımlanabiliyor. Günümüzde ailelerin çocukları adına yaşadıkları en sıkıntılı durumlardan en önemlileri çocuktaki özgüven eksikliği ve hiperaktivite davranış bozukluklarıdır. Bu durumların nedeni ya ailenin çocuk üzerindeki baskısının çok olması ya da ilgisinin azlığı ile ilintilidir. Çocuğa hangi kararların bırakılıp bırakılmayacağına dikkat edilmesi gerekmektedir. Yetişkin gibi davranılan her çocuğun özgüveni oldukça yerinde olur. Herşeyden en önemlisi saygı gören çocuk saygı ile karşılık verir. 

Tek Çocuklu Aileler Davranışlarında Özellikle Nelere Dikkat Etmeliler?

  • Çocuğa sevginin dengeli gösterilmesi gerekmektedir. Şefkat en sağlıklı duygu biçimidir.
  • Anne çalışmasa dahi 3 yaşında çocuk muhakkak kreş ortamıyla tanıştırılmalıdır. Bu çocuğun diyalog açısından daha doğru bir şekilde bulunduğu ortamlara adapte olmasına olanak sağlar
  • Çocuk muhakkak televizyon ve tabletten uzak tutulmalıdır.
  • Çocuğun karşılaştığı her problemi çözme odaklı olmamalısınız. Biraz savaşmayı ve çözüm yoluna kendi başına gitmeyi öğrenebilmesi gerekmektedir.

Ailelerin çocuklar üzerindeki beklentileri özellikle tek çocuklar üzerinde daha yüksek olabililiyor. O nedenle beklentileri normal seviyeye indirmek daha doğru bir davranış şeklidir.


Psk ve Uzm. Aile Danışmanı
Serap Ağalar

Son Güncelleme: 31.10.2017 15:58
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