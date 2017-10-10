Galeriler Videolar
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102863
ALTIN
152.806
DOLAR
3.6758
STERLİN
4.8484
EURO
4.3356
Market ve Pazar Yerlerine Yeni Standart Geliyor!
Market ve Pazar Yerlerine Yeni...
Galatasaray'ın efsanelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma jesti
Galatasaray'ın efsanelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma...
İstanbul Üniversite'sinde Polis Müdahalesi!
İstanbul Üniversite'sinde Polis Müdahalesi!
Rus savaş uçağı Suriye'de düştü !
Son Dakika
Rus savaş uçağı Suriye'de düştü...
İdlib'de Çatışma Çıktı! Hatay'dan Silah Sesleri Duyuluyor!
İdlib'de Çatışma Çıktı!

Tahmin mi Altıncı His mi?

Altıncı his; gerçekliği algılama konusunda kimilerinde görmek, işitmek dokunmak kadar kuvvetli bir ölçektir. Bilinçli bir durum olmadığı için kontrol mekanizması dahilinde çalışmaz. Dinlemeyi bileni ise asla yanıltmaz.

10 Ekim 2017 Salı 14:51
Tahmin mi Altıncı His mi?

İnsanın en faydalı donanımlarından biri olan altıncı histen tam olarak yararlanamama nedeni genellikle paranoya ile karıştırılıyor olmasıdır. Bazen akıldan geçen biri, o gün içerisinde karşınıza çıkar ya da insanın içine gün içerisinde tarif etmekte zorlandığı bir sıkıntı gelir ve üstüne hoşa gelmeyen bir haber alındığı olabilir. Dejavular yaşanabilir ve zaman zaman rüyalar gerçek hayatta kendini tekrarlayabilir.

Tüm bu ve buna benzer durumları yaşayan kişilerin duyular dışı algılama (DDA) yeteneğinin yüksek olduğu söylenebilir.

Psişik (Ruhsal) Güç

Aniden bilme durumuna verilen isimdir. Altıncı hisle benzer anlam taşımaktadır. Psişik yetenek, sezgisel zeka ile açıklanmaktadır. Sezileri kuvvetli olan kişi, başına gelecek kötü bir olayı farkında olmadan atlatabilir. Sezgi kuvvetliliği, kadınların erkeklere oranla duygusal zekasını daha üst seviyede kullanabildiği kadınlarda için daha çok rastlanılır. Birbirine bağlı eş, arkadaş, ikiz çocuklarda bu yetenek daha fazladır.

Herkesin bildiği beş duyusu var. Bunlar görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama duyularıdır. Bunlardan ayrı olarak sezi duyusuda aslında tüm insanoğlunda olan bir yetidir. Sadece bunu kullanmak kişileri biraz ürkütüyor veya ikna edici olamıyor. Hayvanlarda insanlara göre bu sezi gücü daha çoktur. Olabilecek bir afeti (deprem v.s) hayvanlar daha çabuk hissedebiliyor. Bilim tam olarak bunu tanımlayamasa da eski zamanlar da kişiler kendini bir şekilde koruyabilme adına gard olarak sezileriyle de hareket ediyorlardı. Gelişen toplum ve teknoloji nedeniyle, insanlar böyle bir şeye ihtiyaç duymamaya başladı. Kullanılmayan her şeyin tozlanması gibi, seziler de zamanla zayıfladı.

Bazı kuramların çıkarımlarına göre altıncı his beynimizin yaymış olduğu manyetik dalgalara bağlı bir şekilde işliyor. Beynimizdeki tamamen bağımsız olan bir algılama sistemi, sadece insandan gelen dalgalanmaları değil doğa olaylarının meydana getirdiği enerji dalgalarını da algılayıp olacakları içimize işleyebiliyor. Hepimizin belirli bir şuur haline açılan pencereleri vardır. ‘’Neden’’ ve ‘’nasıl’’ sorularına yeterli cevap verilemediği için potansiyel olan güç, kişinin içinde gizli bir hazine gibi kalır.

Yapılan iyilikleri bir araç olarak değil de hakikaten kişi kendinden arınarak yaptığı taktirde ve ego duygusundan sıyrılıp yaşama objektif bakabildiği taktirde içindeki gizli hazineyi görünür hale getirecektir. Bu durumun tabi ki varoluşsal yanı büyüktür. Evren bir bilgi akışındadır ve kişinin hissinin kuvvetliliği bu bilgi akışının yakınlığı ve uzaklığında dünyaya gelişiyle ilgilidir.

Ruhsal aydınlanma ile altıncı his seviyesi yükseltilebilir. Maddi alemden ne kadar uzaklaşırsanız manevi aleme bir o kadar yaklaşırsınız. Çünkü günlük kaygılar sezgileri ciddi anlamda sabote etmektedir

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Son Güncelleme: 10.10.2017 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1001 Sanat Oyuncu Tayfası Birbirinden Güzel Atölye ve Oyunlarla Sezonu Açıyor!
1001 Sanat Oyuncu Tayfası Birbirinden Güzel Atölye ve Oyunlarla Sezonu Açıyor!
İnsanı Eyleme Geçirmekten Alıkoyan Pranga: Kararsızlık
İnsanı Eyleme Geçirmekten Alıkoyan Pranga: Kararsızlık
Hezarfen Çelebi'nin Galata'dan Üsküdar'a uçuşu, tekrarlanıyor!
Hezarfen Çelebi'nin Galata'dan Üsküdar'a uçuşu, tekrarlanıyor!
Yalnızlık mı Tek Başınalık mı?
Yalnızlık mı Tek Başınalık mı?
Günümüz Tartışmalarını Sonsuz Bir Döngüye Sokan Mantık Hatası: Hominem
Günümüz Tartışmalarını Sonsuz Bir Döngüye Sokan Mantık Hatası: Hominem
Çocuğum Yalnız Uyumuyor! Ne yapmalıyım?
Çocuğum Yalnız Uyumuyor! Ne yapmalıyım?
Hamilelikte Doğum Fobisi
Hamilelikte Doğum Fobisi
Minibüs Ücretlerine zam geldi! İndi-bindi ne kadar?
Minibüs Ücretlerine zam geldi! İndi-bindi ne kadar?
Herkes Aldatır mı? Aldatma ve Aldatılma Psikolojisi
Herkes Aldatır mı? Aldatma ve Aldatılma Psikolojisi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim