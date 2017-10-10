Tahmin mi Altıncı His mi?

İnsanın en faydalı donanımlarından biri olan altıncı histen tam olarak yararlanamama nedeni genellikle paranoya ile karıştırılıyor olmasıdır. Bazen akıldan geçen biri, o gün içerisinde karşınıza çıkar ya da insanın içine gün içerisinde tarif etmekte zorlandığı bir sıkıntı gelir ve üstüne hoşa gelmeyen bir haber alındığı olabilir. Dejavular yaşanabilir ve zaman zaman rüyalar gerçek hayatta kendini tekrarlayabilir.

Tüm bu ve buna benzer durumları yaşayan kişilerin duyular dışı algılama (DDA) yeteneğinin yüksek olduğu söylenebilir.

Psişik (Ruhsal) Güç

Aniden bilme durumuna verilen isimdir. Altıncı hisle benzer anlam taşımaktadır. Psişik yetenek, sezgisel zeka ile açıklanmaktadır. Sezileri kuvvetli olan kişi, başına gelecek kötü bir olayı farkında olmadan atlatabilir. Sezgi kuvvetliliği, kadınların erkeklere oranla duygusal zekasını daha üst seviyede kullanabildiği kadınlarda için daha çok rastlanılır. Birbirine bağlı eş, arkadaş, ikiz çocuklarda bu yetenek daha fazladır.

Herkesin bildiği beş duyusu var. Bunlar görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama duyularıdır. Bunlardan ayrı olarak sezi duyusuda aslında tüm insanoğlunda olan bir yetidir. Sadece bunu kullanmak kişileri biraz ürkütüyor veya ikna edici olamıyor. Hayvanlarda insanlara göre bu sezi gücü daha çoktur. Olabilecek bir afeti (deprem v.s) hayvanlar daha çabuk hissedebiliyor. Bilim tam olarak bunu tanımlayamasa da eski zamanlar da kişiler kendini bir şekilde koruyabilme adına gard olarak sezileriyle de hareket ediyorlardı. Gelişen toplum ve teknoloji nedeniyle, insanlar böyle bir şeye ihtiyaç duymamaya başladı. Kullanılmayan her şeyin tozlanması gibi, seziler de zamanla zayıfladı.

Bazı kuramların çıkarımlarına göre altıncı his beynimizin yaymış olduğu manyetik dalgalara bağlı bir şekilde işliyor. Beynimizdeki tamamen bağımsız olan bir algılama sistemi, sadece insandan gelen dalgalanmaları değil doğa olaylarının meydana getirdiği enerji dalgalarını da algılayıp olacakları içimize işleyebiliyor. Hepimizin belirli bir şuur haline açılan pencereleri vardır. ‘’Neden’’ ve ‘’nasıl’’ sorularına yeterli cevap verilemediği için potansiyel olan güç, kişinin içinde gizli bir hazine gibi kalır.

Yapılan iyilikleri bir araç olarak değil de hakikaten kişi kendinden arınarak yaptığı taktirde ve ego duygusundan sıyrılıp yaşama objektif bakabildiği taktirde içindeki gizli hazineyi görünür hale getirecektir. Bu durumun tabi ki varoluşsal yanı büyüktür. Evren bir bilgi akışındadır ve kişinin hissinin kuvvetliliği bu bilgi akışının yakınlığı ve uzaklığında dünyaya gelişiyle ilgilidir.

Ruhsal aydınlanma ile altıncı his seviyesi yükseltilebilir. Maddi alemden ne kadar uzaklaşırsanız manevi aleme bir o kadar yaklaşırsınız. Çünkü günlük kaygılar sezgileri ciddi anlamda sabote etmektedir

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar