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Siz Hangi Renksiniz? Renklerle Kişilik Analizi

Renklere eski çağlardan bu yana çeşitli anlamlar verilmektedir. Kişinin psikolojisine, olumlu ve olumsuz olarak etki ettiği düşünülen renkler, kişinin karakteri üzerinde de ayrıştırma özelliğine sahiptir.

20 Ekim 2017 Cuma 12:02
Siz Hangi Renksiniz? Renklerle Kişilik Analizi

Renkler; kırmızı, sarı, yeşil ve mavi olarak kişinin karakterinde yer almaktadır. Bir kişilik analizi olarak renklere bir göz atalım

Kırmızı

Kırmızı renk enerjisine sahip kişiler, idealist ve kararlıdırlar. Ortamda onu mutlu etmeyen ve konuşulmaya değer bulmadığı her konudan uzaklaşmayı bilirler.  Onlar için önemli olan bir işin çabuk bitmesi ve güzel bir sonuç elde etmesidir. Herhangi bir kararı uygularken gözü o karardan başka hiçbir şeyi görmez. Gerçekçiliği olan her şeyi daha çok tercih ederler. Konuşma tarzı hızlıdır. Bir konuda üzüldükleri taktirde bile yardım alma konusuna çok açık değillerdir. Ani kararları vardır. Odak konusunda hiç problem yaşamayan kırmızıların özgüvenleri oldukça yüksektir.

Mavi

Kıyafet ve kıyafetlerin duruşlarına çok önem verirler. Uyum konusunda kusursuzlardır. Titiz ve düzenli olan mavi renk enerjisine sahip kişiler, aynı zamanda çok hassaslardır. Kuralların dışına çıkmayı sevmez, ayrıntı odaklı yaşamayı severler. Karar vermede gelgitleri olan mavilerin konuşma tarzı oldukça yavaştır. Alçak tonda konuşmaya gayret gösterirler. Yaşanan bir olumsuzluk sonucunda soğukkanlı olabilmeyi başarırlar. Riski önceden gözeten maviler oldukça yeteneklidirler.

Yeşil

Yeşil renk enerjisine sahip kişiler oldukça uyumludur. Her şeyi daha orta yolda sürdürmeye gayret ederler. Büyük hatalar yapmazlar. Yüzleri her zaman gülen yeşiller her ortamda mutlu olmayı başarabilirler. En belirgin özelliği sabırlı olmalarıdır. Bazen anlaşılması zor olan kişilerdir. İnat konusunda bunu dış çevresine yansıtmaz içten içe bu duyguyu yaşarlar. ‘’Hayır’’ diyemeyen yeşiller fedakar ve uyumludurlar. Sevgiden daha çok saygıyı benimserler. Saygı onlar için çok önemlidir.  Kendini ön plana atmak için çabalamayan yeşil renkli kişiler, başka kişilerin hislerine karşı da çok duyarlıdırlar. Bazen empati kurmaktan kim olduğunu unutacak dereceye gelebilirler. Çatışmaları sevmez ve kimsenin kalbini kırmak istemezler.

Sarı

En hareketli kişilerdir. Aktif olmayı çok severler ve ilgi çekicidirler. Onları ayırt etmek çok kolaydır. Yüzleri daima güler ve içi kıpır kıpırdır. Tanımadığı kişilerle de kolayca iletişim kurabilirler. Çok tanıdık çevresi vardır. Vizyonları geniş olan sarılar büyük projelerin üstesinden gelebilirler. Girişkendirler ama aynı zamanda detaycı değiller. Geniş hayal dünyasına sahip bu kişilerin planlarını devreye sokması her zaman kolay olmayabilir. Çalışma alanları genelde dağınıktır. Her zaman onların o alanlarını toparlayacak kişilere ihtiyaç duyarlar. İkna kabiliyetleri oldukça yüksek, mutluluk ve güzel enerji yayarlar. Sorunlara çok kısa zamanda çözümü bulabilen sarılar aynı zamanda çok meraklıdırlar.

Psk ve Uzm Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Son Güncelleme: 20.10.2017 12:05
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