Şiddeti Kimler Uyguluyor?

Şiddeti uygulayan bazen eş, bazen anne baba bazen de çok yakın bir dost olabiliyor ne yazık ki. Kendini mutlu hissetmeyen, kendini yetersiz gören insan karşısında güç bakımından daha zayıf birini bulunca öfkesini direkt o kişiye saldırganlaşarak ya da hominem bir tavır göstererek kusuyor.

Öfkesini dengeleyemeyen ya da tüm her şeyi içinde biriktiren kişiler bir süre sonra kontrol mekanizmasından çıkıyorlar. Bazen de zayıf yanlarını gizlemek için şiddeti ve kendilerince gücü bir kamufle gibi karşısındaki kişiye sunarlar.

Şiddet konusu çok derinlemesine bir konudur. Maalesef her gün gözümüzü şiddet haberlerine açıyoruz. Şiddet olayı aynı zamanda kültürel bir olaydır da. Çocukları dayakla terbiye etmeye çalışan kişiler şiddet ile hiç kimsenin terbiye edilmeyeceğini bilmeli ve toplumumuzda şiddet karşıtı uzmanlar tarafından halkı bilgilendirecek seminerlere ihtiyaç vardır.