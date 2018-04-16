Sevginin Aşırısı Yoktur!

Sevginin aşırısı kesinlikle yoktur. Çocuğunuza sevginizi göstermeniz kesinlikle çocuğunuzu şımartmaz. Asıl çocuğa sevgi niteliğinde sunulan hediyeler ve eşyalar çocuğunuzun şımarmasına ve ilgi toplamaya çalışmasına neden olmaktadır. Önemli olan çocuğa gösterilen sevgi ve şefkatin üslubudur.

Çocuğunuza sevginizi gösterirken ona muhakkak temas etmekten kaçınmayın. Çocuğunuza dokunmanız onun öfke kontrolünü daha rahat yapabilmesini sağlayacağı gibi samimiyet dereceniz de olumlu yönde desteklenecektir.

Çocuğunuzun başarı düzeyini taktir etmekten vazgeçmeyin. Taktir özgüvenini yukarı çıkarmaktadır.