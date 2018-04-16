Sevginin Aşırısı Yoktur!

Çocuklarımızın sevgi gösterildiğinde şımarmasından oldukça korkarız. Hatta çevremizdeki bazı kişiler çocuklarımız yaramazlık yaptıklarında; ‘’sen sevgini aşırı gösteriyorsun bu çocuk o yüzden böyle şımarıyor!’’ diyen kişilere rastlanmaktadır. Peki gerçekten aşırı sevgi şımarıklığa yol açıyor mu?

Sevginin Aşırısı Yoktur!

Sevginin aşırısı kesinlikle yoktur. Çocuğunuza sevginizi göstermeniz kesinlikle çocuğunuzu şımartmaz. Asıl çocuğa sevgi niteliğinde sunulan hediyeler ve eşyalar çocuğunuzun şımarmasına ve ilgi toplamaya çalışmasına neden olmaktadır. Önemli olan çocuğa gösterilen sevgi ve şefkatin üslubudur.

Çocuğunuza sevginizi gösterirken ona muhakkak temas etmekten kaçınmayın. Çocuğunuza dokunmanız onun öfke kontrolünü daha rahat yapabilmesini sağlayacağı gibi samimiyet dereceniz de olumlu yönde desteklenecektir.

Çocuğunuzun başarı düzeyini taktir etmekten vazgeçmeyin. Taktir özgüvenini yukarı çıkarmaktadır.

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