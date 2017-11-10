Serkan Uman'ın Yeni Kitabı 'Herşeye Rağmen Yaşam' Çıktı!

Van'da 1989 yılında dünyaya gelen Yazar Serkan Uman, 'Herşeye Rağmen Yaşam' kitabında her zorluğa karşı hayata tutunabilmeyi ve hayallerin asla ölmeyeceğini okuyuculara gösteriyor.

Doğum anında oksijensiz kalma sonucunda spastik, yani tıp dilinde serebiral palsi, distoni hastalığıyla dünyaya gelen Yazar, 'Herşeye Rağmen Yaşam' kitabında bir engellilinin yaşayabileceği tüm zorluklara değinerek, tüm okuyucularına umudu aşılıyor. Kitapta, kendi hayatından yola çıkan Uman, engellilere karşı yapılan çalışmaların yetersizliğine vurgu yapıyor.

2008 Yılından beri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğin de Basın ve Protokol Asistanı olarak çalışan Yazar Serkan Uman ile ilgili ayrıntılı bilgiye, yazarın sitesi www.serkanuman.com 'dan ulaşabilirsiniz.