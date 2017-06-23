Seks Otelinde Oda Servisi Eskort Kızlardan!

Kolombiya’nın Cali kenti, erkeklere hitap edecek şekilde tasarlanan yeni bir tatil merkezine ev sahipliği yapıyor. Amaçlarının ‘müşterilerinin fantezilerini gerçeğe dönüştürmek’ olarak belirleyen otelin ismi de bu amacı özetler nitelikte: Good Girls yani İyi Kızlar. Good Girls’i diğerlerinden ayıransa spa, golf sahası ve binicilik gibi lüks oteller için sıradanlaşmış özelliklere ek olarak vadettiği üçlü seks ve eskort kızlar tarafından yapılan oda servisi gibi ‘hizmetler.’



​Bu ‘hizmetler’ nedeniyle otelin en ucuz odasının bir gecelik ücreti 599 dolar (2100 Türk lirası), en pahalısının ise 1499 dolar (yaklaşık 5250 Türk lirası). 599 dolarlık odaya ‘queen size’ olarak bilinen büyük boy yatak ve gece boyu eşlik edecek bir ‘İyi Kız’ dahilken, 1499 dolarlık lüks pakete özel gece kulübü deneğimi ve özel villaya ek olarak ‘misafirlerle 24 saat ilgilenecek iki kız’ da ‘eklenmiş.’



Fuhuşun, belirlenen ‘tolerans bölgelerinde’ yapıldığı sürece yasal olduğu Kolombiya’ya, her yıl binlerce kişi ‘seks turizmi’ için gidiyor. Ancak 18 yaşından küçüklerin para karşılığı seks yapmasının yasak olduğu ülkede, fuhuşa zorlanan çocukların sayısı her geçen gün artıyor.

İngiliz kanalı Channel 4’un haberine göre, Kolombiya’nın bazı kentlerinde bakire kız çocukları fuhuşa zorlanıyor. Bu çocuklar arasında yaşı dokuz olanlar bile var.