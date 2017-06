Şanlıurfa'da Her Sahur 3 Ton Ciğer Tüketiliyor!

ŞANLIURFA'da, Ramazan ayı ile birlikte ciğer tüketimi arttı. Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, iftardan sahur vaktine kadar, kentin neredeyse her köşesine kurulan seyyar tezgahlarda günde 3 ton ciğer tüketildiğini söyledi.



Şanlıurfa’da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gündüz hayalet şehre dönen kentte iftardan sahura kadar geceler haraketli geçiyor. Her yıl Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Şanlıurfa'da, kent ile özdeşleşmiş ve gelenek haline gelen ciğer kebabı satışlarında da artış oldu. Kentin hemen her köşesinde kurulan seyyar tezgahlarda dürüm olarak satışa sunulan ciğer kebabına, yoğun ilgi gösteriliyor.



Ramazan ayının vazgeçilmezi olan ciğer kebabı ile iftarlarını açmak isteyen vatandaşlar özellikle Haşimiye ve Sancaktar Mahallesindeki ciğercilere akın ediyor. Kendisine has bir lezzeti olan kuzu ciğer kebabından yemek için ailece ve arkadaşlarıyla birlikte ciğercilere giden vatandaşlar, ahşap taburelere oturup, acı isot, soğan ve yeşilliklerini kendileri doğrayıp ciğer dürümüyle iftarını açıyor.



Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, özellikle Ramazan ayında ciğer tüketiminin arttığını ve günlük ortalama 3 ton ciğerin tüketildiğini söyledi. İftarda başlayan ciğer tüketiminin sahur vaktine kadar sürdüğünü söyleyen Tumbul şöyle konuştu:



"İftar saatinde dışarı çıkanlar genellikle ciğer yiyor. Şanlıurfa'da yaklaşık bin ciğerci tezgahı bulunmakta günlük ortalama 3 ton ve üzerinde kuzu ciğeri tüketiliyor. Gündüz sokaklarda kimse yok ama gece herkes dışarıya çıkıyor. İftardan sahur vaktine kadar vatandaş çarşıda ciğer yiyor."