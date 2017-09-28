Rüzgar Erkoçlar evliliğine uzman yorumu!

Rüzgar Erkoçlar, üç yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kendisinden fazlasıyla söz ettirmişti. Olumlu ve olumsuz eleştirilerle gündemde kalan Rüzgar Erkoçlar, Tuğba Beyazoğlu ile dünyaevine girdi.

'Bayanlara asla güven olmaz'

Katılmış olduğu bir programda, ‘’Bayanlara asla güven olmaz’’ diyen Rüzgar Erkoçlar, özgürlüğü ve insan haklarını savunduğunu söyleyen bir bireye tezat bakış açısında olduğunu ortaya koyup hala kimlik karmaşasını üzerinden atabilmiş değildir.

Güvenin cinsiyetle ilişkisi

Güvenilmezlik, cinsiyete has bir şey değildir. Eril enerjili kadınlar da sonuca odaklı olarak yaşamaktadır. Kendinden emin olarak bu yargıyı savunan bir bireyin bir kadınla evlenmesi toplumumuzda kimlik yönelimi yaşayan bireyleri olumsuz yönde etkilemektedir. Belli tedavilerden geçtiğini ve bu ameliyat kararını o şekilde aldığını da söyleyen Erkoçlar’ın bu savunması ve düğününü tüm gelenekleri esas alarak yapması, verilmiş olan kararın mücadele stratejisidir. Hatta söylemlerinde kadınlara ‘’bayan’’ diye hitap etmesi zaten cinsiyetçilik bakış açısını gözler önüne sermektedir. Cinsiyet normlarından bu kadar çeken bir bireyin yine bu geleneksellik kavramının içerisine sığınması sağlıklı bir ruh halini yansıtmamaktadır. Bu olaydaki bir başka boyutta Tuğba Beyazoğlu’nun psikolojik yapısıdır.

Bireyin kimlik bunalımı yaşaması ve topluma olmadığı bir kişi olarak kendini yansıtması kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkiler. Belli tedaviler sonucunda, kendini hazır hissettiği taktirde, cinsiyet değiştirme ameliyatı olması kendini bulmasında ve istediği bir yaşamı sürmesinde olumlu bir etkendir. Fakat mevcut düzenin öğrettiği erkek prototipi olacaksa, böyle bir evliliğin kararının karşısındaki kadın tarafından bir kez daha düşünülmesi yerinde bir davranış olurdu. Ötekileştirme elbette savunulabilir bir şey değildir fakat bu söylem ve üzerine yapılan evlilik karşısındaki kişiye yapılan psikolojik bir saldırı biçimidir.

Sağlıklı bir evlilik mi?

Evlilik son zamanlarda biraz daha hafife alınıp, anında verilebilen bir karar haline geldi. Üzerine çok düşünülmeden ve neyin istenildiğinden emin olmadan alınan bu karar sonucunda boşanmalar kaçınılmaz oluyor. Boşanma sonucu malesef toplumda yer edinme kaygısı yaşayan birey daha da strese giriyor ve ne istemediğini bile ayırt edemiyor. Bu tarz yaftaların bulunduğu bir toplumda kadın ve erkeğin rollerini anlaması zor olabiliyor. Fakat hayatı için radikal bir karar alıp daha mutlu olabilme adına ameliyat olan, bunun eleştirilerini yaşamış, bunu altetmiş başarılı birey olan Erkoçlar'ın bilinçaltında doğal olarak, arafta olma duygusu kendini gösterebiliyor. Bu duygudan arınabilmesi ve bir evlilik yapabilmesi adına biraz daha zaman geçmesi yerinde bir karar olurdu. Karmaşık duygulardan arınmadan yapılan evlilikler, sadece fiziksel olarak gözler önüne serilen mutlu bir düğün karesi olması dışında malesef doğru bir yol alamıyor.