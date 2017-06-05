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Rus ve Ukraynalı Turistlerin Köpük Partisi Keyfi

Rus ve Ukraynalı turistler Antalya'da gönüllerinde eğleniyor. Havaların sıcak olması ile birlikte su ve köpük aktiviteleri de başlamış oldu...

05 Haziran 2017 Pazartesi 10:09
Rus ve Ukraynalı Turistlerin Köpük Partisi Keyfi

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Rus ve Ukraynalı tatilciler, rengarenk organik tozları havaya fırlatıp, köpük partisinde eğlendi.

Kemer merkezdeki parti konseptli Asdem Park Otel'de köpük parti ve color parti bir arada yapıldı. Çoğunluğu Rus ve Ukraynalı genç turistlerden oluşan müşterilere yönelik partide eğlence doruğa çıktı. Turistler rengarenk organik tozları havaya fırlatıp eğlenirken, turistler vücutlarını kaplayan tozlarla gökkuşağı renklerine büründü.

Color partinin hemen ardından ise sahil bölgelerinin vazgeçilmez eğlencesi köpük partisi başladı. Go-go dansçı kızlarının da özel platformlarda dans eşlik ettiği köpük partisinde eğlenen turistlerin üzerine köpük sıkıldı. Çalan dans eşliğinde oynayan tatilciler büyük coşku yaşadı.

Asdem Park Otel Animasyon Müdürü Hamza Kubal, "Misafirlerimize özel düzenlediğimiz gökkuşağı renklerini kullandığımız partinin adı color partiydi. Hemen ardından ise köpük partisiyle eğlencemizi zirveye taşıdık" dedi.



Son Güncelleme: 05.06.2017 10:23
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