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Rus Asıllı Çinli Güzel Avrasya Güzeli Seçildi

'Miss Eurasia 2017 Güzellik Yarışması'nı Rus asıllı Çin vatandaşı 26 yaşındaki Mary Zarubina kazandı. Antalya Serikliler güzelliğe doydu...

04 Haziran 2017 Pazar 11:08
Rus Asıllı Çinli Güzel Avrasya Güzeli Seçildi

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen 'Miss Eurasia 2017 Güzellik Yarışması'nı Rus asıllı Çin vatandaşı 26 yaşındaki Mary Zarubina kazandı. Final gecesinde ünlü hiphop şarkıcısı Baby Brown da sahneye çıktı.

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Miss Eurasia 2017 Güzellik Yarışması'nın finali yapıldı. Rusya, Ukrayna, Çin, Macaristan, Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, Kamerun, Kazakistan, Litvanya ve Letonya gibi ülkelerden gelen 40 güzel, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Granada Luxury Hotel'de yapılan final gecesinde dereceye girmek için yarıştı.

Yarışmada güzeller önce ülkelerinin kıyafetlerini sergiledi. Ardından bikini ve abiye kıyafetlerle podyumda boy gösteren güzeller ünlü hiphop şarkıcısı Baby Brown ve Kazak şarkıcı Ademi ile birlikte şarkı da söyledi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Rus asıllı Çin vatandaşı Mary Zarubina birinci oldu. İkinciliği Kazak 28 yaşındaki Botagaz Gunusuva, üçüncülüğü ise 22 yaşındaki Karadağlı Simona Stanvovska elde etti. Ukraynalı 18 yaşındaki İrina Kumpan da 'Turizm Güzeli' seçildi.



Son Güncelleme: 04.06.2017 11:24
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