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Ressam Dilşan Balkancı'dan sıra dışı bir çalışma 'Bir senden, bir benden'

Avrupa ve ABD'deki galerilerde resimleri sergilenen sanatçı Dilşan Balkancı, tüm sanat severler ile bir anı paylaşmak isteyip, eşi bulunmayan bir defter yayınladı.

19 Eylül 2017 Salı 14:22
Ressam Dilşan Balkancı'dan sıra dışı bir çalışma 'Bir senden, bir benden'

20'nin üzerinde kişisel sergi açan, 100'ün üzerinde ise karma sergiye katılan ressam Dilşan Balkancı, bir yenilik sunmaya hazırlanıyor. Resimlerinde çoşkulu renkleri, yaşamı, aşkı, cıvıl cıvıl bir evreni sevenleri ile paylaşan Balkancı, şimdi de tüm sanat severlere yönelik bir çalışma hazırladı. Sanat severlerle ortak anılar oluşturmak istediğini söyleyen sanatçı, bir defter hazırladı. Bir sayfasında kendi skechlerine yer verdi, diğer sayfasını ise boş bırakarak kullanıcısının hayal dünyasına bıraktı. İsmi 'Bir senden, bir benden' olan defter, iki renk olarak hazırlandı. 

Şimdilik yerel dükkanlarda satışa sunulan defter ayrıca sanatçının kızı Eylül Balkancı'nın Instagram hesabından da temin edilebiliyor.

Dilşan Balkancı kimdir?

1958 yılında İstanbul'da doğdu. İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Resim çalışmalarına 1990 yılında Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar galerisi atölyesinde başladı. Balıkesir Müzesi'nde, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi'nde, Jokey Klubü Koleksiyonu'nda, Balıkesir Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde ayrıca Avrupa ve Amerika'da eserleri bulunmaktadır.  Çalışmalarını halen kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Son Güncelleme: 19.09.2017 14:28
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