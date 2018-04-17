Rekabet Narsisizme Neden Oluyor!

Narsisistler kendine aşık olmakla beraber aynı zamanda başka kişilerin de duygularını istismar etme konusunda üstlerine yoktur. Kendi çıkarları için üzmeyecekleri insan yoktur. Günümüz toplumunda narsisistik kişiler gün geçtikçe artmaktadır. Narsisist kişiler ilk bakışta çok sıcak kanlı gibi gözükebilirler. Bu kişiler sürekli kendileriyle meşgul olan kişilerdir.

Narsisist kişiler özellikle iş alanında büyük başarılar gösterebilirler. Çünkü rekabet duygusu narsisizmi fazlasıyla tetikliyor. Rekabet ortamındaki birey bir zaman sonra kendini diğer insanlardan çok daha üstün görme eğilime girerler ve rekabet ortamı böylelikle de hırsı oluşturmaya başlamıştır. Dışarıya ne kadar üstün ve egosu yüksek bir tavır çizseler de aslında tek başlarına kaldıklarında kendi kendileriyle bir yandan da oldukça mutsuz kişilerdir.

Eleştiriye hiç tahammülü olmayan narsisist bireyler etrafa bencil davranışlar gösterdikleri için bir zaman sonra yalnızlığa mahkum olurlar.