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Ramazan'da Yeşil Camiye Büyük İlgi!

ADANA'da minaresi ve kubbesi sarmaşıklarla kaplı olan 87 yıllık Köprü Köyü Camii, kentte Yeşil Cami olarak anılıyor.

15 Haziran 2017 Perşembe 10:59
Ramazan'da Yeşil Camiye Büyük İlgi!

Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Kışla Mahallesi'ndeki Köprü Köyü Cami'nin üzerindeki sarmaşıklar yaklaşık 50 yıldır bulunuyor. Seyhan Nehri kıyısındaki mahallede oturanlar bahçedeki onlarca çiçek çeşidi ve sarmaşıkların korunması için çaba sarf ediyor.

2012'de Adana'da düzenlenen en güzel cami yarışmasında da 2'ci olan cami, yeşilliği ve güzelliği ile göz dolduruyor. Camide 2 yıldır imamlık yapan Fahri Onur, sarmaşıkların özellikle yazın sıcaktan koruduğunu söyledi.

Hz. Muhammed'in Sakalı Şerifi'nin de bulunduğu camiye uzun yıllar emek verildiğini belirten Onur, "Camimiz, botanik bahçesini andırıyor, her yanı yemyeşil. Turistler dahi ilgi gösteriyor. Yurt içi ve dışından gelenler camimizi mutlaka ziyaret ediyor. Tüm Adanalıları camimizi ziyarete bekliyoruz" dedi.



Son Güncelleme: 15.06.2017 11:53
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