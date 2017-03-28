Programı Yayından Kaldırılan Zuhal Topal Konuştu : Yeni Teklifler Geliyor

Zuhal Topal iptal edilen programından sonra ilk açıklayı yaparak alınan karara saygılı olduğunu söyledi. Ünlü sunucu Zuhal Topal, “Kararı kanal yöneticileri ve yetkili merciler verecek. Biz de saygı duyup uygulayacağız” dedi.



Setleri çok özlediğini dile getiren Topal, “Teklifler geliyor. Yoğunluktan dolayı dizilerde oynayamıyorum. Programların akıbetinin belli olmasını bekliyorum” açıklamasını yaptı.

SES GETİREN EVLİLİK PROGRAMI



Zuhal Topal, hafta içi her gün ekrana gelen programında mutlu yuva kurmak isteyenlerin adresi oluyordu.

Ünlü oyuncu Zuhal Topal, Star ekranlarında gelin ve damat adaylarını bir araya getiyor mutlu sona kavuşmalarına öncülük ediyordu...



Gerçek hikayelere, gerçek duygulara, gerçek heyecanlara ve adayların mutlu bir yuva kurmaları yolundaki ilk adımlarına katkıda bulunan Zuhal Topal, programın son bölünü dün yaptı.

Zuhal Topal'la yakın zamanda yeni projelerle ekrana geleceği tahmin ediliyor.

