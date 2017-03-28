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Programı Yayından Kaldırılan Zuhal Topal Konuştu : Yeni Teklifler Geliyor

Zuhal Topal, evlilik programlarının yayından kaldırılmasıyla ilgili konuştu. Yeni teklifler aldığını açıklayan Zuhal Topal, programın akıbetini beklediğini yoğunluğundan dolayı dizilerde oynamayı düşünmediğini söyledi.

28 Mart 2017 Salı 03:27
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Programı Yayından Kaldırılan Zuhal Topal Konuştu : Yeni Teklifler Geliyor

Zuhal Topal iptal edilen programından sonra ilk açıklayı yaparak alınan karara saygılı olduğunu söyledi. Ünlü sunucu  Zuhal Topal, “Kararı kanal yöneticileri ve yetkili merciler verecek. Biz de saygı duyup uygulayacağız” dedi.

Setleri çok özlediğini dile getiren Topal, “Teklifler geliyor. Yoğunluktan dolayı dizilerde oynayamıyorum. Programların akıbetinin belli olmasını bekliyorum” açıklamasını yaptı.

SES GETİREN EVLİLİK PROGRAMI

Zuhal Topal, hafta içi her gün ekrana gelen programında mutlu yuva kurmak isteyenlerin adresi oluyordu.

Ünlü oyuncu Zuhal Topal, Star ekranlarında gelin ve damat adaylarını bir araya getiyor mutlu sona kavuşmalarına öncülük ediyordu...

Gerçek hikayelere, gerçek duygulara, gerçek heyecanlara ve adayların mutlu bir yuva kurmaları yolundaki ilk adımlarına katkıda bulunan Zuhal Topal, programın son bölünü dün yaptı.

Zuhal Topal'la yakın zamanda yeni projelerle ekrana geleceği tahmin ediliyor.
 



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ALİ 2017-03-28 08:49:11

YA ALLAH AŞKINA KAÇ KİŞİYİ EVLENDİRDİN BİR GÖSTERSENE, ÇIKANLARIN HEMEN HEMEN HEPSİ AJANSLARDAN GELME, EVLENME NİYETİ OLAN VARMIYDI.....

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Tanju 2017-03-28 18:22:32

Sizin yaptığınız o evlilik programları yüzünden ekran başındaki karı kocalar boşanma raddesine geldi ve inşAllah hepsini kapatirlar

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Sevgi 2017-03-28 20:20:31

Aaaa dogruysa çok üzüldüm. Biz kadınlar ne izlicez şimdi.

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Eylul 2017-03-29 00:39:33

Allah'im sana sukurler olsun

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Gamze28 2017-03-29 09:41:11

Sukurler olsun bugunleride gorduk vAllahi yettiydi artik yatak goruntulerimi dersin roman havasimi biktik artik oh ii oldu

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.. 2017-03-29 10:22:38

Allah sizi bildiği gibi yapsinn!!!

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Fatma 2017-03-29 21:56:23

Darısı tüm evlilik programlarının başına.

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