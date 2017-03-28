Programı Yayından Kaldırılan Zuhal Topal Konuştu : Yeni Teklifler Geliyor

Zuhal Topal iptal edilen programından sonra ilk açıklayı yaparak alınan karara saygılı olduğunu söyledi. Ünlü sunucu Zuhal Topal, “Kararı kanal yöneticileri ve yetkili merciler verecek. Biz de saygı duyup uygulayacağız” dedi.
Setleri çok özlediğini dile getiren Topal, “Teklifler geliyor. Yoğunluktan dolayı dizilerde oynayamıyorum. Programların akıbetinin belli olmasını bekliyorum” açıklamasını yaptı.
SES GETİREN EVLİLİK PROGRAMI
Zuhal Topal, hafta içi her gün ekrana gelen programında mutlu yuva kurmak isteyenlerin adresi oluyordu.
Ünlü oyuncu Zuhal Topal, Star ekranlarında gelin ve damat adaylarını bir araya getiyor mutlu sona kavuşmalarına öncülük ediyordu...
Gerçek hikayelere, gerçek duygulara, gerçek heyecanlara ve adayların mutlu bir yuva kurmaları yolundaki ilk adımlarına katkıda bulunan Zuhal Topal, programın son bölünü dün yaptı.
Zuhal Topal'la yakın zamanda yeni projelerle ekrana geleceği tahmin ediliyor.
YA ALLAH AŞKINA KAÇ KİŞİYİ EVLENDİRDİN BİR GÖSTERSENE, ÇIKANLARIN HEMEN HEMEN HEPSİ AJANSLARDAN GELME, EVLENME NİYETİ OLAN VARMIYDI.....
Sizin yaptığınız o evlilik programları yüzünden ekran başındaki karı kocalar boşanma raddesine geldi ve inşAllah hepsini kapatirlar
Aaaa dogruysa çok üzüldüm. Biz kadınlar ne izlicez şimdi.
Allah'im sana sukurler olsun
Sukurler olsun bugunleride gorduk vAllahi yettiydi artik yatak goruntulerimi dersin roman havasimi biktik artik oh ii oldu
Allah sizi bildiği gibi yapsinn!!!
Darısı tüm evlilik programlarının başına.