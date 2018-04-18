Özgüveni Yükselten Öneriler Burada!

Özgüven kişiden bağımsız çocukluk döneminde ailenin çocuğu yetiştirme tarzıyla oldukça ilişkilidir. Kişi eğer çok mükemmelliyetçi bir aile yapısında büyüdüyse çocuğun yetişkin çağında özgüveniyle ilgili zedelenmeler gün yüzüne çıkar. Fakat eğer ki çocuk çok rahat ve ilgisiz bir ailede büyürse de özgüvenin de çeşitli sıkıntılar olmaktadır. Fakat gerekçe her ne olursa olsun herkes kendi kendinin doktorudur ve özgüven çeşitli çalışmalarla desteklenebilecek bir kavramdır.

Özgüveni yüksek tutmak için çeşitli önerilerimiz vardır. Bunlar;