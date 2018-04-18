Özgüveni Yükselten Öneriler Burada!

Özgüven kişiden bağımsız çocukluk döneminde ailenin çocuğu yetiştirme tarzıyla oldukça ilişkilidir. Kişi eğer çok mükemmelliyetçi bir aile yapısında büyüdüyse çocuğun yetişkin çağında özgüveniyle ilgili zedelenmeler gün yüzüne çıkar. Fakat eğer ki çocuk çok rahat ve ilgisiz bir ailede büyürse de özgüvenin de çeşitli sıkıntılar olmaktadır. Fakat gerekçe her ne olursa olsun herkes kendi kendinin doktorudur ve özgüven çeşitli çalışmalarla desteklenebilecek bir kavramdır.
Özgüveni yüksek tutmak için çeşitli önerilerimiz vardır. Bunlar;
- Bastığınız yeri hissetmeye dikkat edin. Ayaklarınız yere sağlam bassın ve dik yürümeye gayret edin.
- Elinize bir kamera alın ve o kameraya kendinizi tanıtın. Nelerden hoşlandığınızı, ne tarz filmler izlediğinizi, hobilerinizi ve fobilerinizi. Kısaca bir biyografi gibi görsel olarak kendinizi kendinize tanıtın.
- Kendi sesinizi kaydedin. Çok sevdiğiniz bir şarkıyı yüksek sesle söyleyin, kaydedin ve kendi sesinizi dinleyin.
- Kendi başınıza zaman geçirmeyi güçsüzlük olarak görmeyin. Kişi kendiyle zaman geçirdiği taktide kendi düşünce kaoslarından daha çabuk kurtulur ve arınır.
- Nefes çalışması yapmayı unutmayın. Her akşam uyku öncesi loş bir ışığın olduğu odada bağdaş kurup oturun ve gözlerinizi kapayın. 10 dakika burnunuzdan nefes alıp yavaş yavaş ağzınızdan nefesi verin ve arkada sözsüz sakin bir müzik olsun. Böylelikle kendinizi esnek ve rahat hissedeceksiniz.