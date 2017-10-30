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Özel Atakent Pembe Kule Montessori Anaokulu Cumhuriyeti Coşku İle Kutladı

Özel Atakent pembe kule Montessori Anaokulu 29 ekim coşkusunu Tema İstanbul'da site sakinleri ile kutladı

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:22
Özel Atakent Pembe Kule Montessori Anaokulu Cumhuriyeti Coşku İle Kutladı

Cumhuriyetin 94. kuruluş yıl dönümü Özel Atakent pembe kule Montessori Anaokulu önderliğinde Tema İstanbul'da kutlandı. Bando takımının marşları ile başlayan kutlamalarda meşaleler yakıldı ve fener alayı geçidi düzenlendi.

Özel Atakent Pembe Kule Montessori Anaokulu yetkilisi Leyla Öztürk, törende yaptığı açıklamada, Cumhuriyeti anlattı. Öztürk, CumhuriYet için, "  Bundan tam 94 yıl önce, ülkeyi temellerinden sarmış, karanlığa adım atanların inadına, aydınlık geleceğin doğum günüdür 29 Ekim...


Silah arkadaşlarıyla zıtlaşma pahasına, ülkeyi bağımsızlaştırıp bizi bir çok ortadoğu ülkesinden ayırmış, ezilen halklara cesaret vermiş  Atatürk'ün diğer ismidir 29 Ekim...


Dünya tarihinde eşi benzeri  görülmemiş kurtuluş mücadelesiyle destansı bir kahramanlığın taçlandırıldığı andır 29 Ekim... İşte biz bu özel günde çocuklarımıza Cumhuriyet değerlerini aşılamak, onlara bu bilinci yaşatmak adına  bu güzel organizyonu düzenledik"dedi.

Son Güncelleme: 30.10.2017 13:34
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