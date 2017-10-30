Özel Atakent Pembe Kule Montessori Anaokulu Cumhuriyeti Coşku İle Kutladı

Cumhuriyetin 94. kuruluş yıl dönümü Özel Atakent pembe kule Montessori Anaokulu önderliğinde Tema İstanbul'da kutlandı. Bando takımının marşları ile başlayan kutlamalarda meşaleler yakıldı ve fener alayı geçidi düzenlendi.



Özel Atakent Pembe Kule Montessori Anaokulu yetkilisi Leyla Öztürk, törende yaptığı açıklamada, Cumhuriyeti anlattı. Öztürk, CumhuriYet için, " Bundan tam 94 yıl önce, ülkeyi temellerinden sarmış, karanlığa adım atanların inadına, aydınlık geleceğin doğum günüdür 29 Ekim...



Silah arkadaşlarıyla zıtlaşma pahasına, ülkeyi bağımsızlaştırıp bizi bir çok ortadoğu ülkesinden ayırmış, ezilen halklara cesaret vermiş Atatürk'ün diğer ismidir 29 Ekim...



Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş kurtuluş mücadelesiyle destansı bir kahramanlığın taçlandırıldığı andır 29 Ekim... İşte biz bu özel günde çocuklarımıza Cumhuriyet değerlerini aşılamak, onlara bu bilinci yaşatmak adına bu güzel organizyonu düzenledik"dedi.



