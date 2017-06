Öğrenci Koçu Türktekin'e Koşan Öğrenciler, Başarıyı Garanti Ediyor!

Hollanda'da doğan, Türkiye'de İmam Hatip Lisesi'ni bitirip ardından Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan bir öğretmenin, çocuklara nasıl dokunacağını tahmin etmek zor değil. Her kesimden insanın sert görüşlerine maruz kalarak, bu savaşın ne kadar anlamsız olduğunu küçük yaşlarında öğrenmiş ve çeşitliliğin güzel yanlarına odaklanarak, topluma da bunu göstermeyi görev edinmiş bir öğretmen Fatma Türktekin. Farklı görüşleri kişiselleştirmeden dinlemenin önemini kavramış bir öğretmen olarak, öğrenci koçluğuyla yeni nesle barış ve sevgi tohumları ekiyor. Öğrenci ve yaşam koçu Fatma Türktekin ile ektiği bu tohumların çocuklar üzerindeki etkilerini konuştuk.

Fatma Türktekin, halen sürdürmekte olduğu İngilizce öğretmenliğinin yanı sıra öğrenci ve yaşam koçu. Çocukların sınav sürecinde yaşadıkları stresle baş etmeleri, vizyonlarını belirlemeleri ve topluma faydalı olmaları için onlara rehberlik ediyor. Bunların yanı sıra yeni nesillere sevgi, anlayış ve hoşgörünün tohumlarını ekiyor. Hayat amacını; insanların birbirlerindeki farklılıkları bir renk olarak görüp bu zenginlikten beslenmelerini öğretmek olarak açıklayan Fatma Türktekin bu yolda sağlam adımlarla ilerliyor. Haber24.com farkı ile yapılan bu röportajda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu vizyon sahibi bir öğretmen, yaşam ve öğrenci koçu, aynı zamanda harika bir yazarla tanışacaksınız.

Sevgili Fatma Türktekin merhaba, yaşam koçluğu yaptığınız kişiler hayatlarındaki değişimleri gözleri parlayarak anlatıyor. Sosyal medyada danışanlarınızın paylaştığı videolar, heyecan verici gelişmelerle dolu. Yaşam koçluğunun yanı sıra öğrenci koçluğu yapma fikri nereden geldi?

Merhaba Bahar, son derece zarif sözlerin ve güzel yorumların için teşekkür ediyorum. Öğretmenliğe başladığım 1999 yılında “yaşam koçu” veya “öğrenci koçu” gibi kavramlar daha Türkiye’de yoktu, ben de böyle bir mesleğin varlığından habersizdim. Ancak doğal bir şekilde içimden geliyordu öğrencilerle daha yakından ilgilenmek, ilham olmak, sorunlarını çözmelerine ve daha pozitif olmalarına yardımcı olmak. İngilizce derslerinde klasik sınıfı selamlama ve hatır sorma rutini vardır, meslek hayatım boyunca bir kez bile cevabını merak etmeden sormadım hatırlarını ve aldığım cevabın “harika” olması için çalıştım. Yaptığım şey bir nevi koçlukmuş ama koçluk eğitimi aldıktan sonra çok daha bilinçli ve kendimi de yıpratmadan daha verimli olmayı öğrendim. 4 yıl kadar önce bir gün bir video izledim; bir kadın vardı panterle zihin yolu ile iletişim kuruyor ve ona yardımcı olup sakinleştiriyordu. Bir insan son derece tehlikeli ve vahşi bir hayvan olarak bilinen bir panterle bile iletişim kurabiliyordu. “O halde iletişim kurulamayan insan da olamaz” diye düşündüm. O sırada ben de bazı öğrencilerime ulaşmakta güçlük çekiyordum. Eğer ben bazı öğrencilere yeterince ulaşamıyorsam, öğrenmem gereken yeni bir şeyler vardı, bir yolu olmalıydı. Böylece yaşam koçluğu eğitimime öğrenci koçluğunu da eklemeye karar verdim. Şimdi bu desteği daha bilinçli verebiliyorum ve sonuçları da harika oluyor.

Öğrencilerin en büyük sorunu nedir, siz ne kadar destek olabiliyorsunuz?

Öğrencilere bu soruyu sorduğunuzda genel olarak birleştikleri iki ana sorun var; ders saatlerinin ve ödevlerin fazla olması, dolayısıyla sosyal hayatlarına, hobilerine vakit ayıramamaları. Diğer önemli sorunları da sınav stresi. Öğrencilerimizin genel olarak bunu doğrulayacağına inanıyorum. Ben de bir öğretmen ve öğrenci koçu olarak okul saatlerinin bu kadar fazla olmasını verimli bulmuyorum. Bu gençlerin kendilerini tanımaları, keşfetmeleri için zamana ihtiyaçları var. Sadece akademik başarıya odaklanarak başarılı ve mutlu gençler yetiştirilemez. Öğrencilere etik değerler çok küçük yaştan itibaren tarafsız olarak verilmeli; diğer insanlara saygılı ve kibar olmaları, farklı fikirlere saygılı olmaları, fikir tartışmalarını kaliteli bir şekilde yapabilmeleri, dürüst ve güvenilir olmayı önemsemeleri, gibi konular yani “ eğitim” kısmı ihmal edilmemeli. Bizler “Eğitim ve Öğretim Yılı” deriz hatta “eğitim” kelimesini önce kullanırız çünkü eğitim olmadan öğretimin hiçbir faydası yoktur. Bu dünya ne çektiyse çok zeki ama ahlak yönünden zayıf, acımasız insanlardan çekti. Okullar bireylerin sabah uyanıp oflayarak gittiği, derste verileni olduğu gibi ezberleyip sınavlarda yüksek not aldığı ve bunu yapamayanın başarısız sayıldığı, muhtemelen okuldan sonra bir daha kullanmayacakları bir sürü bilgiyi öğrenmeden ezberlerken hayatlarından yılların anlamsızca akmasına neden olan mekânlar olmamalı. Başarılı, mutlu, kendisine ve içinde yaşadığı gezegene faydalı insanlar olarak yetiştirebilmeliyiz onları. Öğretmenden talep edilen daha çok, sınıfı sessiz tutarak müfredatı zamanında bitirmesi ise müfredat odaklı derse girip çıkan, belli aralıklarla bağıran, kalıplaşmış cümleleri tekrar eden birer robota dönüşmeleri de neredeyse kaçınılmaz oluyor. Neredeyse dedim çünkü sistem ne olursa olsun; biraz yaratıcılık, biraz özveri ve bolca sevgi ile dersi daha verimli hale getirmek mümkün. Sanırım bunu belli oranda başarabiliyorum ki öğrencilerimden yıllar geçmesine rağmen hala sevgi dolu mesajlar alıyorum. Öğrenciler kalplerine ve ruhlarına dokunan kişileri asla unutmuyorlar. Eğitim sistemi olumlu anlamda bir reform geçirinceye kadar elimden gelen; bu yoğunlukla başa çıkabilmeleri için zaman yönetimini ve sınav stresi ile başa çıkabilmeleri için stres yönetimini öğretmek oluyor.

Yeni nesil sürekli olarak tatminsiz olmakla eleştiriliyor. Sizce bu doğru mu ve sebebi nedir?

Yeni nesli eleştirmek yeni bir şey değil, her nesil kendisinden sonra geleni yadırgar bunun nedeni de kuşak çatışması. Yeni neslin bizim gençliğimizle kıyaslandığında daha tatminsiz oldukları doğru olabilir. Bunun en büyük nedeni bizleriz, yani onları yetiştiren nesil; onlara iyilik yaptığımızı zannederek gelişmelerine yardımcı olacak neredeyse her fırsattan koruduk veya koruyoruz çocuklarımızı. “Aman benim yaşadığım sıkıntıları yaşamasın çocuğum, rahat etsin derken aslında tam olarak şunu yapıyoruz: kendi sorunlarını çözme becerisi geliştiremeyen, sürekli şikâyet eden, her şeyi hazır bekleyen, en basit aktivitelere üşenen, sorumluluk almaktan kaçan gençler yetiştiriyoruz. Neyse ki tüm anne babalar bu hataya düşmüyor ve her geçen gün bu konuda bilinçleniyorlar. Çocuklarımıza hazır oldukları sorumlulukları yavaş yavaş vererek büyütürsek onları hayata daha güzel hazırlamış oluruz. Ayrıca başarının ve bir şeyler yapmanın da keyfine varacaklarından can sıkıntısı kendiliğinden kaybolur. Bu konuda teknolojiyi suçlayanlar da var ancak, teknolojiyi harika şekilde kullanan örnekler de gördüğüm için bu yorumlara katılmıyorum.

Öğretmenlik hayatınızda yaşamlarına sihirli dokunuşlar yaptığınız öğrenciler var mı?

Öğrencinin bizlerden bir şeyler alabilmesi için buna hazır ve açık olması gerekiyor. Bir söz vardır “öğrenci hazır olunca öğretmen gelir”: Hazır olan öğrencilere ilham vermişliğim vardır bu yüzden. Bunlar arasında bildiklerim de var, yıllar sonra öğrendiklerim de. Burada beni çok etkileyen bir anımı paylaşmak istiyorum. Bir akşam okuldaki bazı öğrencilere ulaşamadığımı hissedip bunalmış ve belki de bu mesleğin benim gibi hassas insanlara göre olmadığını düşünüyordum. Canım acıyordu bunu düşünürken, akşam saat 21.30 ve ben salonda bilgisayarımdan kafamı yukarı kaldırdım, şöyle bir istekte bulundum: “Allah’ım ben çok sevmeme rağmen belki de bu iş için doğru kişi değilim, lütfen hemen şu an bana bir işaret gönder.” Dedim eşimin şaşkın bakışları arasında cep telefonum çaldı cümlemi bitirdiğim anda. Telefon numarası kayıtlı değil ama açtım, gür bir adam sesi : “Hocam ben… Yıllardır sizi aramadım ama zannetmeyin ki unuttum. Benim size bir sözüm vardı ve başardım iyi bir adam oldum, bununla da yetinmedim sizi örnek aldım öğretmen oldum. Aynen sizin yaptığınız gibi öğrencilerime ilham veriyorum, gerektiğinde ellerinden tutuyorum. Hocam bir şey söylemek istiyorum, yıllardır bir sürü öğretmen tanıdım, şu an kendim de bir öğretmenim; hayatımda sizin kadar bu mesleğe uygun birini görmedim. Sanki öğretmen olmak için yaratılmışsınız.” Tahmin edeceğiniz gibi ben gözyaşlarına boğuldum, tam da sorduğum sorunun cevabı anında eski bir öğrencimden geldi. Bir zamanlar ağır bir travmanın ortasındayken beni tanımış ve hayatı değişmiş, onun üzerinde bu kadar etkili olduğumu yıllar sonra öğrendim. Biz öğretmenler ağzımızdan çıkan her kelimenin ağırlığını taşıyoruz, her öğretmenin bunu aklında tutması gerekiyor. Bizlerin mutsuz olma lüksü yok, umutsuz olma lüksü yok, biz kendimize çok iyi bakmalı ve hep harika hissetmeliyiz ki gençlere de ilham olabilelim. Yoksa yıllar sonra sizi bir psikolog koltuğunda hatırlayabilirler hiç hoş olmayan bir anıyla. Ben hep söylerim en iyi dostlarım hep eski öğrencilerim arasından çıktı, öyle olmaya da devam edecek sanırım.

Türkiye'de bizden sonraki neslin daha hoşgörülü yetişmeleri için siz neler yapıyorsunuz, bizler neler yapabiliriz?

Çok basit bir cevabı var bu sorunun ama kolay değil: biz model olacağız. Gençler bizim söylediklerimizi dinlerler ancak yaptıklarımızı yaparlar. Bu gençler her akşam evlerinde anne babalarının diyaloglarına tanık oluyorlar, okulda da bizleri izliyorlar. Televizyonlarımızda izlediğimiz programlardan, yaptığımız yorumlara kadar her şeyi bilinçaltlarına kaydederler, daha anne karnında başlar bu süreç. Çocuklarımız hoşumuza gitmeyen şeyler yapıyorsa “Ben bunları ne şekilde öğretmiş olabilirim?” sormamız gereken ilk sorudur. İkinci soru da şu olabilir: “Bu olumsuz kaydı silip yenisini nasıl verebilirim?” Çocuklarımız bizlerden daha çok: “teşekkür ederim, seni seviyorum, özür dilerim” gibi kelimeler duymalı. Farklı inanç, ırk ve düşüncelere sahip kişilerle arkadaşlık ettiğimizi, onları yargılamadığımızı, farklı fikirlerde olmanın sorun değil zenginlik olduğunu bizleri izleyerek öğrenirler. Hiçbir çocuk doğuştan ırkçı değildir mesela.

Öğrenci koçu olarak ailelere ve öğrencilere vaadiniz nedir?

Öğrencilerin bildiğiniz gibi en büyük sorunu sınav kaygısı. Çok yaygın olan bir anlayış da öğrencinin başarılı olması için neredeyse tüm hobilerinden fedakârlık etmesi, sosyal hayatını en aza indirmesi, sadece ve sadece ders ve sınavlara odaklanması gerektiği yönünde. Birçok öğrenci daha ne için çalıştığını bilmeden at yarışındaki gibi koşturuyor ama büyük oranda mutsuzlar. Bununla birlikte, beklenen başarı da tam gelmiyor ve fedakârlıklar boşa gidiyor. 13-18 yaşlarında bir gencin okulda uyuklaması, enerjisinin düşük olması hiçbir öğretmeni ve veliyi şaşırtmıyor artık. Hatta işin kolayına kaçıp “gençler tembel, sorumsuz” gibi ifadeler de kullanabiliyorlar. Kendimize hem eğitmenler hem de veliler olarak sormamız gereken ciddi bir soru var : “Biz bu çocukların enerjisini nasıl bu kadar aşağı çekiyoruz ve bunu nasıl değiştirebiliriz?”

Ben sınavlarda ve okulda başarı için öğrencinin önce mutlu olması gerektiğine inanıyorum. Her sabah heyecanla uyanmak için bir nedeni olmalı öğrencinin ve bu neden anne babasının ya da toplumun beklentilerini yerine getirmek değil. Bu neden, tamamen kendisiyle ilgili ancak kendisinin bildiği bir neden; biz buna vizyon diyoruz. Vizyonu olan genç yorulmaz, sıkılmaz, şikâyet etmez; onun önünde hiçbir engel duramaz. O yüzden tanıştığım öğrenciyle ilk olarak vizyon çalışması yapıyorum ki sabah heyecanla uyanmak için nedenlerini bilsinler, şartlar ne olursa olsun çözüm odaklı olsunlar. Sonra zaten öğrenci koçluğu içinde zaman yönetimi, doğru ders çalışma programı, başarılı bir öğrenci olabilmek için süper tüyolar, nlp tekniklerinin öğrenmede kullanılması gibi birçok konu var. Benimle çalışan bir öğrenci tüm bunları öğrenir, doğru programla hem akıllı çalışır hem de kendine ve sosyal hayatına ayıracak vakti kalır. Dolayısıyla öğrenci hem mutlu hem başarılı olur… İkisinden birinden vazgeçmek zorunda değildir, yaygın inancın aksine.

İlk kitabınızı dünyanın en ünlü yayınevlerinden birinin yazarı olarak yazıyorsunuz. Bu, Türkiye ve Türkiye'nin yetiştirdiği kadınlar adına büyük bir başarı. Tüm dünyanın isminizi duymaya hazırlandığı bu dönemde öğrencilere, ülkelerine katkı sağlamaları adına vereceğiniz önerileriniz nelerdir?

Bu beni çok heyecanlandıran bir konu, düşündükçe kalbim hızla çarpmaya başlıyor. Küçüklüğümden beri kitaplara âşık biriyim, en keyif aldığım şeylerden biridir okumak. Sanki zamanda yolculuk yaparsınız, hiç gitmediğiniz yerlere gider, tanımadığınız kişilerle konuşursunuz, onların tecrübeleri sayesinde bazı şeyleri yara almadan öğrenirsiniz. Elbette kitap seçimi de önemli, bazılarının yeri özeldir, hayat değiştiren kitaplar var bizlere kocaman pencereler açan. Ben ne zaman bir kitabı bu kadar çok sevsem, kim bilir onun yazarı olmak nasıl bir histir diye düşündüm. Şimdi yazılarım yayınlanıyor ve çok sayıda okura da ulaşıyor, bunlarla ilgili harika geri dönüşler oluyor. Yazarken aldığım keyif okurken aldığımdan da fazla; o cümleyi dünyanın bir başka köşesinde biri okuyacak ve belki hayata bakış açısı değişecek. Bunu hissetmek gerçekten çok heyecan verici. Ben vereceğim mesajların evrensel olduğunu, bu yüzden tüm dünyaya ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Belki kitabın ilk önce İngilizce çıkacak olması yadırganabilir ama dünyanın her yerine ulaşsın istiyorum. Zaten hemen ardından Türkçesi de gelecektir, belki eş zamanlı.

Ben İngilizce öğretmeni de olduğum için tüm gençlere İngilizce öğrenmelerini hatta bununla da yetinmeyip başka diller de öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Dünyaya açılan bir kapı bu; hem diğer ülkelerde yapılmış tüm araştırma, bilgi ve kaynaklara ulaşabiliyorsunuz hem de sesinizi, mesajınızı dünyanın her yerine ulaştırabiliyorsunuz. Hangi alanda çalışırsanız çalışın, ülkenizi yurtdışında da temsil etmek, tüm dünyaya mesajınızı iletmek istiyorsanız, dil çok önemli bir araç.

Gençlere ve hatta tüm yaştan insanlara ilk tavsiyem gerçekte kim olduklarını, bu hayattan neler istediklerini bulmaları. Bir kez ne istediklerini bulduktan sonra da tüm sınırlayıcı düşünce ve yorumlara kulaklarını tıkayarak hayallerine doğru yol almaları. Siz kim olduğunuzu bilmez ve bulmaya da kafa yormazsanız, başkalarının yazdıkları senaryoların figüranı olarak yaşarsınız hayatınızı.



RÖPORTAJ : BAHAR DEMİR