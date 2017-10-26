Öfke Kontrolü Nasıl Sağlanır?

Toplumun yaşayış düzeninde ister istemez çoğu kişide gerginlikler görülebilmektedir. Kişinin istemediği bir sonuca mantıklı nedenlerle cevap verebilmesi son derece doğaldır. Fakat kendini nedenlerden soyutlayarak, karşıdaki kişiye yüksek ses ve yanlış davranışlarıyla ifade etmeye çalışarak kişide kontrole ihtiyacı olan bir öfke patlaması mevcut olduğu anlamı taşımaktadır.

Ne Zaman Öfkeleniriz?

Kişinin hayatı son bir yıl içerisinde stres altındaysa, kendini ifade de zorlanmalar yaşanıyorsa, hayal kırıklığı yaşandıysa, iftira ve haksızlık varsa öfke duygusu kendini gösterebilir.

Öfke hiçbir şekilde bir problem çözme amacı değildir. Öfke karşımızdaki kişiyi suçlama ve ona karşı ses yükseltip, şiddet uygulamak değildir.

Öfke Haklı Olma Yolu Değildir!

Kişi, dinlemediği ve sesini yükselttiği taktirde hiçbir zaman kendini ifade yoluna giremez. En önemli iletişim biçiminin dinlemek olduğu kaçınılamaz bir gerçektir. Sinir ve öfke anında yükseltilen ses, ‘’kelimelerim sana yetmiyor, seni sesimle alt edeceğim!’’ psikolojisi barındırmaktadır.

Öfke anında kişide stres ve gerginlik başlar, nefes alıp verme alışverişi sıklaşır ve kalp atışı sayısı artar. Bunlarla beraber dolaylı olarak kazaya yatkınlık, bağımlılık davranışları, ağlama ve şiddete meyil gözükmektedir. Bir zaman sonra kronik hale gelen bu durumu kişi ve çevresindekiler bireyin karakteri olarak görmeye başlar, kişi kendinde bu durumu kabule geçer.

Öfkenin Sonuçları

Öfke sonucunda kişide ilk olarak mide rahatsızlıkları kendini göstermeye başlar. Solunum ve cilt problemleri ile de karşı karşıya kalınmaktadır. Bunlara bağlı olarak; unutkanlık, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, düşük performanslar, sigara-alkol tiryakiliği, aşırı yemek yeme ve dolaşım sorunları görülebilmektedir.

Öfkenizi Kontrol Edebiliyor musunuz?

Problemlerle başa çıkabilmek her zaman kolay olmayabilir. Fakat bunun boyutu oldukça önemlidir.

Öfkelendiğiniz zaman sonradan pişmanlık duyacağınız sözler söylüyor musunuz?

Öfkenizin iş yaşamınıza ve aile yaşamınıza zararı ne boyutta?

Öfke anında kendinize ve karşı tarafa kontrolsüz davranışlarda (şiddet) buluyor musunuz?

Öfkeniz nedeniyle yasal zorunluluklarda bulunduğunuz oldu mu?

Bunlara objektif bir şekilde cevap verdiğiniz taktirde öfkenizin kontrol edilip edilemeyeceğinin de cevabı ortaya çıkacaktır.

Öfkenizi Kontrol Edebilmek İçin Yapmanız Gerekenler

Öfkenizin yönetimini sağlayabilirsiniz. Bunlar için çeşitli nefes egzersizleri mevcuttur.

Gevşeme tekniği ile öfke anında derin ve diyaframdan nefes almaya özen göstermek gerekiyor. Nefesinizin yavaş ve ritmik alınıp verildiğine dikkat etmeniz gerekiyor. Diyaframdan alınan her nefes kaslarınızın gevşemesini sağlayacaktır. (Diyafram nefesinde, nefesinizi verdiğiniz zaman göğsünüz değil mideniz şişmelidir.)

Bilinç düzenleme tekniği ile olumlama yapmak gerekmektedir. Kullanılan ve alışılagelmiş kelimelere yer vermemek önemlidir. ‘’Asla’’, ‘’hiçbir zaman’’ gibi geri dönüşü olması zor olan kelimeleri kullanmamak gerekir.

Öfkelenmeden önce neler düşündüğünüzü bir süzgeçten geçirdiğinizde elinizde neler kalıyor? Öfkelenmenize neden olan ve tekrarlayan kalıpların farkına varmak gerekmektedir.

Bir şeye tepki vermede önce kendinize biraz zaman verin ve düşünün. Kimle, nerde ve şu an nelerin olduğunu kendinize bir sorun. Beklentilerim neler ve şu an neler yapıyorum sorularını sorduğunuz zaman kedinize, farkındalığınız yükselecektir.

Sorun değil, çözüm odaklı olmak gerekmektedir. Öfke anında kendinize sağlayacağınız düşünce zaman diliminde mekan değişikliği ya da oda değişikliği yapmanız düşünce yönetimini sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar