- Çifti olmayan tüm takılarınızdan kurtulun.
- Eğer okuyup bitirdiğiniz dergiler ve gazeteler yığınla evinizdeyse onlardan arının.
- Kullanılmayan ilaçların son kullanma tarihlerini kontrol edip onları atabilirsiniz.
- Odanızda yığınla bulunan kolilerden ve eski nevresim takımlarından kurtulun.
- Tüm olumsuz enerjilere maruz kalmış perdeler, ikinci el tüm eşyalarınızdan imkanınız varsa kurtulun.
- Eski sevgililerinizin eşyalarını, mektuplarını ve hediyelerini evinizin dışına alarak kötü enerjiden arının.
- Delici eşyaları yattığınız yerden uzak tutun.
- Aynalarınız yatağınızı görüyorsa aynayı oradan uzaklaştırın.
Odanızın Enerjisini Yükseltmek İçin Hangi Eşyalar Atılmalıdır?
Bazı enerjiler kişinin en yakın dostu gibidir. Bazı enerjiler ise kişinin enerjisini emer. Kişi bazen gün için bazı ortamlarda kendini nedensiz bir şekilde mutsuz hissedebilmektedir. Özellikle evinize girdiğinizde bu enerji ve mod düşüklüğünü sıklıkla yaşıyorsanız evinizde arınmanız gereken eşya enerjileri var demektir.
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