Odanızın Enerjisini Yükseltmek İçin Hangi Eşyalar Atılmalıdır?

Bazı enerjiler kişinin en yakın dostu gibidir. Bazı enerjiler ise kişinin enerjisini emer. Kişi bazen gün için bazı ortamlarda kendini nedensiz bir şekilde mutsuz hissedebilmektedir. Özellikle evinize girdiğinizde bu enerji ve mod düşüklüğünü sıklıkla yaşıyorsanız evinizde arınmanız gereken eşya enerjileri var demektir.