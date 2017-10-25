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NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR MUSUN?

Sosyolojik olarak insanların kendi hayatına bakış açısında  sahip olunanların küçük, eksiklerinin ise büyük görüldüğü inancı hakimdir.

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:56
NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR MUSUN?

İsteklerin doğruluğu ve yanlışlığını bireysel olarak bir sorgu sürecinden geçirmek, aslında herkesin yapmayı isteyip sosyal çevre ve aile olarak zaman zaman engellerle karşılaşıldığı bir aşama haline geliyor. Sonuca bakıldığında, alınan karar kişinin bireysel kararı olmadan onu mutlu ediyorsa, böylelikle onun için  problem teşkil etmiyor ancak olumsuz sonuçlanan bir durum olarak bireyin karşısına çıktığında kişi; ‘’keşke kendi kararımı uygulasaydım belki de böyle olmayacaktı’’ algısına kapılıp bir suçluluk, pişmanlık psikolojisine giriyor.

Yaşam boyunca tabi ki sadece kişinin kendi fikriyle hareket etmesi sonsuz mutluluk getirmez. Herkesin kötü deneyimleri ve iyi deneyimleri çevresine katkı sağlamaktadır. İnsan bir şeyi deneyimlemeden sonuçları göremez. Fakat çevresindeki kişiler bir konu üzerindeki tecrübeleri fikir vermek zorundadır.

Ne istediğimizi bilmiyorsak ne yapmalıyız?

İsteğimizin doğru bir istek olup olmadığını anlamak için neler yapmak gerekir?

Öncelikle kişi kendi ruhunun sağlıklı olup olmadığını ve geçmiş tecrübelerinin nedenlerini bir süzgeçten geçirmesi gerekiyor. Bunun farkındalığının sağlanabilmesi için kendini sorgulaması gerekmektedir.

Birey olarak amacımızın ne olduğunu tam olarak kendimize bir cümle dahi olsa cevaplamamız gerekiyor.

Bu hayattaki amacım nedir? Bu amaca ulaşabilme adına neler yaptım?

Bugün durduğum yer ile hedef koyduğum yer birbiriyle örtüşüyor mu?

Öncelikle hayallerimin gerçekleşmesini kendim için mi istiyorum yoksa bir başkası için mi?

Neden bunu istiyorum?

Bu süreçte var olan imkanlarım neler? Bu imkanları nasıl kullanabilirim?

Sürecin işlemesine engel olan veya olabilecek durumlar neler? Bu engellerimi nasıl aşabilirim?

İstek için belirlediğim zaman dilimi nedir?

Kişi bunların cevaplarını kendine samimi bir şekilde verdiği taktirde tekrara düştüğü olumsuz sonuçların da nedenlerini bulabilecektir. İsteklerin hırsa dönüşmesini engelleyecek ve tamamen bireysel olarak kendine güveninin artmasına, daha kararlı olmasına olanak sağlayacaktır.

 Ne istediğini bilmeden bir şeyi istemek onu anlamsızlaştırır. Bunun bir alt basamağı ise ne istemediğini bilmektir. Ne istenmediği bilindiği taktirde kişi olumsuz deneyimleri yaşamaz ve tekrara düşmez.

Zaman yönetimi ancak ne istediğini bilmek ile sağlanabilir.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar

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