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Mükemmelliyet Gerekli Mİ?

Mükemmeliyetçilik; kişinin kendinden yüksek beklentiler içerisinde olması ve kusursuzluğu araması olarak tanımlanabilmektedir.

31 Ekim 2017 Salı 11:17
Mükemmelliyet Gerekli Mİ?

Mükemmeliyetçi yapıdaki kişiler, kendilerine adeta küs gibi sadece başarısızlıklarına odaklanır. Tüm olumsuz duyguları kendine yadsıyan kişiler için sosyal çevresi ile anlaşmak da zor hale gelir.

Mükemmelliyetçiliğin Belirtileri Nelerdir?

  • Hatalara çok odaklanmak ve bunun neticesinde öfke kontrolü sağlayamamak
  • En ufak başarısızlıkta kendini değersiz hissetmek
  • Yerine getirilecek tüm işlevlerin en iyi ve en kusursuz şekilde olacağı düşüncesi
  • Kusursuzluk arayışı nedeniyle zaman yönetimi sağlayamamak
  • Yapılan işler sonucunda motive olamamak ve tatmin duygusu yaşayamamak

Mükemmeliyet Gerekli mi?

Mükemmeliyetçilik bir uyum sorunudur. Kişinin kendisinde, çevresinde ve işlerinde kusursuzluğu araması onun genel olarak doyumsuz bir birey olmasına yol açar. İnsanlar tabi ki hata yapar. Önemli olan bunlarda kişinin öfkesini kontrol edebilmesi ve kendini soyutlama yoluna girmemesidir.

Özellikle ebeveynlere bu konuda büyük görev düşüyor. Çocuklarının üzerinde bu konuda baskıcı ve kusursuzu arayan bir anne baba olunmaması gerekiyor. Doğru olanı söylemek başka bir üslup, mükemmel için baskı kurmak başka bir iletişim şeklidir. Mükemmelliyetçi ebeveynlerin çocuklarında özgüven eksikliği en rastlanılır sorundur.

Mükemmelliyetçilik azaltılabilir bir şeydir. Önemli olan bunu kişinin mantığına oturtabilmesi ve sorgulamasıdır. Kişinin standartlarını bir nebze olsun esnetmesi gerekmektedir. Mükemmelliyetçilik kişinin enerjisini tüketir ve yorar.

Hatalarınızı kabul edin ve kendinizi hatanızı kabullendiğiniz için ödüllendirin. 

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Son Güncelleme: 31.10.2017 11:20
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