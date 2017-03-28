Ceylan Karakuş, Ankara’da doğduğu hastaneden evlatlık verilmişti. 46 yaşına kadar evlatlık alan aile ona kendi kızları gibi baktı. Evlatlık aldıklarını söylemedi. Ta ki 1 ay öncesine kadar.Satır içi resim 1

Evlat edinildiğini öğrenen Ceylan Karakuş, önce kendi imkanlarıyla ailesini aradı. Annesinin öldüğüne dair bir bilgi aldı.



Başka bir bilgiye ulaşamayınca da Müge Anlı’ya başvurdu. Yayına çıktıktan dakikalar sonra Müge Anlı’ya ailesiyle ilgili birçok bilgi gelmeye başladı. En sevindirici haber de öldü sandığı annesinin yaşadığı haberiydi.



Ceylan Karakuş, Müge Anlı’nın programında öldü sandığı annesine 46 yıl sonra kavuştu.