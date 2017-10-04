Minibüs Ücretlerine zam geldi! İndi-bindi ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayı ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu (UKOME), İstanbul'da minibüs ücretlerine zam yapılması karar verdi.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, minibüs ve dolmuşlara yapılan zam oranı yüzde 9 ile 11 arasında yapıldı. Zamlı yeni ücretlere göre, kısa mesafe olarak nitelendirilen indi-bindi 1.8 liradan 2 liraya çıktı. Öğrencilerin ödeyeceği ücret ise 1.15 liradan 1.25 liraya yükseltilerek uygulanmaya başladı.

İŞTE YENİ ÜCRETLER

0-2 km: 2.00 TL

2-4 km: 2.15 TL

4-7 km: 2.30 TL

7-11 km: 2.40 TL

11-15 km: 2.65 TL

15-20 km: 2.95 TL

20 km üzeri 2.95 TL + Her km için ilave 10 kuruş

İlk, orta ve lise öğrencisi üniformalı veya üniformasız : 1.25 TL