Mert Fırat, UNDP'nin 'İyi Niyet Elçisi' Seçildi!

UNDP'nin 50 yıldır Türkiye'de kalkınmaya destek verdiğini ifade eden Irena Vojackova-Sollorano, seçimlerinin zor olmadığını uzun süredir Mert Fırat ile çalıştıklarını söyledi. 'iyi niyet elçisi' olarak nitelendirilen kişinin sıradan olamayacağını vurgulayan Sollorano, sürdürülebilir kalkınma fikrine kendini adayan birinin olması gerektiğinin altını çizdi.

Geçen yıl boyunca UNDP ile çalıştıklarını ve lise yıllarından beri UNDP'nin desteklediği birçok projede yer aldığını anlatan oyuncu Mert Fırat ise 'iyi niyet elçisi' olarak seçilmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fırat, bu görev ile öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, iklim değişikliği ve göçmenlerin yaşadığı problemlere odaklanacağını belirtti. Daha sonra ise sanatın kalkınma üzerinde önemli bir rol oynadığına vurgu yapan Fırat, bu konuda da üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Törende, Irena Vojackova-Sollorano, oyuncu Fırat'a, iyi niyet elçisi sertifikasını verdi.

MERT FIRAT KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, senarist olan Mert Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

Aynı zamanda ihtiyaç sahipleri ile ihtiyacı karşılamak isteyen kişiler ve kurumların buluştuğu online platform olan İhtiyaç Haritası'nın kurucusudur.