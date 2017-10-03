Galeriler Videolar
İstanbul 16°
az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103908
ALTIN
146.176
DOLAR
3.5695
STERLİN
4.7311
EURO
4.1959
Mert Fırat, UNDP'nin 'İyi Niyet Elçisi' Seçildi!
Mert Fırat, UNDP'nin 'İyi Niyet...
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi ne !
İlkokul öğrencisinin çantasında tabancanın işi...
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!
Roket Turizm!
Roket Turizm!
Diyarbakır'da hain terör saldırısı ; 1 asker şehit oldu !
Diyarbakır'da hain terör saldırısı !

Mert Fırat, UNDP'nin 'İyi Niyet Elçisi' Seçildi!

Şişli'deki bir otelde düzenlenen törende konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova-Sollorano, Mert Fırat'ı Türkiye'deki 'iyi niyet elçisi' seçti. 

03 Ekim 2017 Salı 16:27
Mert Fırat, UNDP'nin 'İyi Niyet Elçisi' Seçildi!

UNDP'nin 50 yıldır Türkiye'de kalkınmaya destek verdiğini ifade eden Irena Vojackova-Sollorano, seçimlerinin zor olmadığını uzun süredir Mert Fırat ile çalıştıklarını söyledi. 'iyi niyet elçisi' olarak nitelendirilen kişinin sıradan olamayacağını vurgulayan Sollorano, sürdürülebilir kalkınma fikrine kendini adayan birinin olması gerektiğinin altını çizdi. 

Geçen yıl boyunca UNDP ile çalıştıklarını ve lise yıllarından beri UNDP'nin desteklediği birçok projede yer aldığını anlatan oyuncu Mert Fırat ise 'iyi niyet elçisi' olarak seçilmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fırat, bu görev ile öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, iklim değişikliği ve göçmenlerin yaşadığı problemlere odaklanacağını belirtti. Daha sonra ise sanatın kalkınma üzerinde önemli bir rol oynadığına vurgu yapan Fırat, bu konuda da üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Törende, Irena Vojackova-Sollorano, oyuncu Fırat'a, iyi niyet elçisi sertifikasını verdi.

MERT FIRAT KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, senarist olan Mert Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

Aynı zamanda ihtiyaç sahipleri ile ihtiyacı karşılamak isteyen kişiler ve kurumların buluştuğu online platform olan İhtiyaç Haritası'nın kurucusudur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziya Şark Sofrası'nda Şanlıurfa Sıra Geceleri ve Kadınlar Matinesi!
Ziya Şark Sofrası'nda Şanlıurfa Sıra Geceleri ve Kadınlar Matinesi!
Hikayesi ve Ruhu Olan Gözlükler Vaveyla Vintage’da
Hikayesi ve Ruhu Olan Gözlükler Vaveyla Vintage’da
İstanbul meraklıları için 'Gece Gündüz İstanbul'
İstanbul meraklıları için 'Gece Gündüz İstanbul'
Rüzgar Erkoçlar evliliğine uzman yorumu!
Rüzgar Erkoçlar evliliğine uzman yorumu!
Ekmek parası için her sene Mardin'den Niğde'ye geliyorlar
Ekmek parası için her sene Mardin'den Niğde'ye geliyorlar
Karabük Valisi Çeber, 'Göbeksiz Müdür' kampanyası başlattı!
Karabük Valisi Çeber, 'Göbeksiz Müdür' kampanyası başlattı!
Kına'yı getir Beykoz! Beykoz Belediyesi'nden toplu kına gecesi etkinliği...
Kına'yı getir Beykoz! Beykoz Belediyesi'nden toplu kına gecesi etkinliği...
İstanbul'da o tarihte toplu taşıma indirimli olacak !
İstanbul'da o tarihte toplu taşıma indirimli olacak !
Antalya'da Japon turistler gün doğumuna hayran kaldı
Antalya'da Japon turistler gün doğumuna hayran kaldı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim