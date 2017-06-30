Mavi Bayraklı Van Gölü'nün Ayanis Sahili Çöplüğe Döndü

TÜRKİYE'de denize kıyısı olmadığı halde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından geçen yıl 'Mavi Bayraklı' plaj kapsamına alınan Van Gölü'nün Ayanis sahili, çöplüğe döndü. Mavi bayrak almasının ardından Tuşba Belediyesi tarafından Avrupa standartlarında konaklama mekanları ve 200 metre genişliğinde plaj oluşturulacağı belirtilen bölge, bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çöp yığınlarına teslim oldu. Vatandaşlar, yetkililerin temizliği ifade eden mavi bayrağın gereğinin yerine getirilmesini istedi.



Türkiye sahillerinde 454 mavi bayraklı plajıyla turizme hizmet verirken, Van Gölü'ndeki tek mavi bayraklı bölgenin kıymeti yeterince bilinmiyor. Geçen yıl TÜRÇEV tarafından listeye alınan yaklaşık 4 kilometrelik kumsalı bulunan Ayanis sahilinde, özellikle piknikçilerin çöplerini atabilecekleri konteynerler olmadığı için çöp yığınları oluştu.



TEMİZLİĞE ÖNEM VERİLMELİ



Van Gölü'nün Ayanis sahilinde yerli turist bile çöpler yüzünden göle girmeyi tercih etmiyor. Göl kıyısında ve gölün içersindeki katı atıkları gördüklerinde şoke olduklarını belirten vatandaşlar, "Bize Van Gölü'nün en güzel ve temiz sahilinin Ayanis olduğunu söylediler. Biz de buraya geldik. Ama gördüğümüz manzara bizi hem şok etti, hem de çok üzdü. Çünkü Türkiye'de temizlik bakımından sayılı bir bölge olan Ayanis'te çöpleri atabilecek bir yer yok. Su yok. Tuvalet, soyunma kabini bile yok. Bu güzel sahilin temizliği ifade eden mavi bayrağın gereğini yetkililer yerine getirmeli. Buralar sosyal tesisler yapılar cazip hale getirilmelidir" dedi.