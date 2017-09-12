Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108789
ALTIN
146.552
DOLAR
3.4315
STERLİN
4.5534
EURO
4.0959
Milli Takım teknik direktörü alkollü araç kullandığı için tutuklandı !
Milli Takım teknik direktörü alkollü...
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı Azimetli: 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' !
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı...
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine dolanan hemşire, ölümden döndü
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine...
İnternet ile bağlarınızı koparmaya hazır mısın? 'Teknolojik Uyku Festivali' başlıyor...
İnternet ile bağlarınızı koparmaya hazır...
12 Eylül darbesi Taksim'de protesto edildi
12 Eylül darbesi Taksim'de protesto...

Kurulan dev sapan, bağlananları gökyüzüne fırlattı!

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde bulunan Tahtalı Dağı zirvesine kurulan ve dev bir sapanı andıran 'Bungy Catapult', ekstrem eğlence tutkunlarının ilgi odağı oldu.

12 Eylül 2017 Salı 11:16
Kurulan dev sapan, bağlananları gökyüzüne fırlattı!

Antalya'nın turistik ilçesi Kemer sınırlarında bulunan Tahtalı Dağı zirvesinde kurulan ve sapan mantığı ile çalışan 'Bungy catapult', büyük ilgi çekiyor. Bungy catapult'e bağlananlar, gökyüzüne fırlatılırken çığlık atıyor.

Tahtalı Dağı'nın 2365 metrelik zirvesinde kurulan bungy catapult, adrenalin tutkunlarını kendine çekiyor. Tahtalı Dağı zirvesine çıkan turistler, Bungy catapult'a binerek adrenalin heyecanı yaşıyor. 15 metrelik 2 direk, lastikler ve iplerle bir motordan oluşan bungy catapult sistemi, sapan mantığında çalışıyor. İki direğe bağlı lastiklerle 20 metre yükseğe fırlayan turistler, unutulmaz anlar yaşıyor.

80 kilometre hızla fırlatılmak için 100 TL ödüyorlar

Alternatif turizmin en önemli örneklerinden biri olan ve bu yıl 200 bine yakın yerli ve yabancı turistin tercih ettiği Olympos Teleferik'in Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, zirveye ilgiden memnun olduklarını belirtti. Her gün 09.00- 19.00 saatleri arasında her yarım saatte zirveye teleferikle ulaşılabildiğini belirten Gümrükçü, "Bungy catapult zirvede bulunan adrenalin yüklü eğlencelerimizden biri. Özel bir işletme tarafından işletiliyor. Catapult deneyimini yaşayanlar heyecanlarını gizleyemiyor. Çığlık çığlığa sıçrayışlarına bizler de şahitlik yapıyoruz" dedi. Aynı zamanda Escape Yamaç Paraşüt atlayışları da yapılıyor" dedi.

Bungy Catapult teknolojisiyle gökyüzüne 80 kilometre hızla fırlatılmanın ücreti ise 100 TL.
 

Son Güncelleme: 12.09.2017 11:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet ile bağlarınızı koparmaya hazır mısın? 'Teknolojik Uyku Festivali' başlıyor...
İnternet ile bağlarınızı koparmaya hazır mısın? 'Teknolojik Uyku Festivali' başlıyor...
Futbol oynayacakları yerde halay çektiler
Futbol oynayacakları yerde halay çektiler
Çocukları internetten uzak tutun!
Çocukları internetten uzak tutun!
Yüzme ile engelleri kaldırdı
Yüzme ile engelleri kaldırdı
New York Moda haftasında Numan Ataker imzalı bir Karadeniz rüzgarı...
New York Moda haftasında Numan Ataker imzalı bir Karadeniz rüzgarı...
Uçak yolculuklarında yeni dönem : Ayakta yolculuk
Uçak yolculuklarında yeni dönem : Ayakta yolculuk
Yunan Uzman Staikos: Kütüphane binaları evrensel atmosfer için çok önemli
Yunan Uzman Staikos: Kütüphane binaları evrensel atmosfer için çok önemli
Adana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Adana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
İstanbul'un Fetihten Önce ve Sonra Nüfusu Ne Kadar dı?
İstanbul'un Fetihten Önce ve Sonra Nüfusu Ne Kadar dı?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim