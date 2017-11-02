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Kültür Farklılığı Evliliği Ne Ölçüde Etkiler?

Eş seçiminde her ne kadar sevgi ve sadakat önemli olsa da kültürün de bunların korunması açısından oldukça önemi vardır.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:46
Kültür Farklılığı Evliliği Ne Ölçüde Etkiler?

Evliliğin ilk heyecanlı döneminde bu önemi fark etmek çok rastlanılır olamayabiliyor fakat evliliğin aslında temellerinin atıldığı dönemler de kendini gösteren bir çatışmadır kültür farklılıkları.

Evlilikteki Adet ve Kültür Çatışması Aşılabilir Mi?

Evliliğin ilk süreçlerinin bitmesiyle yavaş yavaş farklılıklar gözler önüne serilebilmektedir. Aynı ortamda daha çok zaman geçiren eşler ve eşlerin aileleri, yavaş yavaş birbiriyle samimiyet noktasına ulaşmaya başlar. Bu yanlış ve doğruları daha net birbirilerine söyleyebilme gücü verir. Önemli olan bu noktada doğru bir iletişim şekli içerisinde paylaşım yapabilmektir.

Evlilikte eş adayları ve eşler ne kadar birbirlerini sevseler de ailelerin kültür yapısı, yemek sistemi, gelenekleri, bir tarafın önem verdiklerinin farklı diğerinin farklı olması, yaşayış şeklinde farklılıkların olması doğaldır. Doğal olmasının yanında da idare edilmesi bir nebze zor olan önemli bir detaydır.

Peki niçin bu kadar önemlidir?

Eşler arasındaki kültür farklılığı, aslında iki farklı bireyin alışkanlıklarıyla da bağdaşmaktadır. Kişi, farklı yemeklerin damak tadına alışmış,  farklı bir sosyo-ekonomik düzeyde yetişmiş, farklı iletişim şekilleriyle davranışlar gösterebilir.

Bu konuda önemli olan husus ise, eşlerin birbiriyle saygısını yitirmeden bu zorlu süreçte anlayış konusunda bir nebze daha sabırlı ve şefkatli olmalarıdır. Aileler arasında problemler yaşanılabilir fakat eşlerden birinin sorunu kiminleyse, onunla çözüm yoluna gitmelidir.

Taraf tutmaktan ziyade soruna odaklanılacağına ‘’bu sorun nasıl çözülür’’ bakış açısıyla bakmak gerekir. Eşlerin birbirine vereceği destek ve saygılı iletişim şekli, ailelerin davranış şekline de yansıyacaktır.

Son Güncelleme: 02.11.2017 11:51
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