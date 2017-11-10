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Koray Yıkarbaba ''Yanlış'' Adlı Single Çalışması İle Rock Müzik Piyasasına Damgasını Vurdu!

Koray Yıkarbaba, bu yıl ''Yanlış'' adlı single çalışması ile rock müzik piyasasında kendinden oldukça söz ettiriyor. Koray Yıkarbaba, 3 Aralık tarihinde IF Performance Hall Beşiktaş'ta lansman konserinde, müzik severler ile buluşacak.

10 Kasım 2017 Cuma 11:53
Koray Yıkarbaba ''Yanlış'' Adlı Single Çalışması İle Rock Müzik Piyasasına Damgasını Vurdu!

Şimdiye kadar birçok profesyonel sahne deneyimi olan ve sonrasında prodüktör Alen Konakoğlu ile yolları kesişen Koray Yıkarbaba ''Yanlış'' adlı single projesi ile müzik piyasasına damgasını vurdu. 

Şarkı kadar klipte oldukça ilgi gördü. Hedefleri arasında Türkiye müzik havuzuna daha güzel çalışmalar ve daha güzel şarkılar bırakmak istediğini her yerde dile getiren Koray Yıkarbaba, yoğun bir konser takvim ile Türkiye turnesine hazırlanıp dinleyicilerini yaptığı müzikle beraber ortak duygular yaşatmaya davet ediyor.

''Kendimi en iyi müzikle ifade ediyorum'' diyen Koray Yıkarbaba,  If Beşiktaş Performance Hall konseriyle yoğun temposuna hız kesmeden devam ediyor. 

  • 3 Aralık IF Performance Hall Beşiktaş Lansman Konseri
  • 31 Aralık Edirne Leman Kültür
  • 20 Aralık Ankara 6:45 

Ckm Hayal Kahvesi, Ankara Hayal Kahvesi, Bursa, Eskişehir için 15 Kasım sonrası netleşecek konser tarihlerine Koray Yıkarbaba'nın Instagram, Twitter, ve sanatçının kendi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Yıkarbaba'nın ''Yanlış'' adlı single çalışmasını buradan dinleyebilirsiniz.

Son Güncelleme: 10.11.2017 12:13
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