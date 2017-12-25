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Koray Yıkarbaba IF Performance Hall Beşiktaş Lansman Konserinde Sevenleriyle Buluştu

''Yanlış'' isimli single çalışması ile müzik dünyasında kendinden oldukça söz ettirmeyi başaran Koray Yıkarbaba IF Performance Beşiktaş Lansman konserinde sevenleriyle buluştu. Birbirinden harika şarkılarıyla dinleyicileri büyüleyen Yıkarbaba ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

25 Aralık 2017 Pazartesi 20:37
Koray Yıkarbaba IF Performance Hall Beşiktaş Lansman Konserinde Sevenleriyle Buluştu

Müziğe karşı olan merakını ne zamana dayanıyor?

Koray Yıkarbaba: 12-13 yıl önce ailemin beni gitara yönlendirmesiyle müziğe başladım. O yıllarda daha çekingen ve daha suskun bir çocuktum. Ve elime aldığım gitar ile müzikle bütünleşip o yıllardan beri gitarı elimden hiç bırakmadım. 2005 yılında bir belediye konseri ile sahneye çıktım ve günden bugüne tüm çalışmalarıma hız kesmeden devam ediyorum.

Müzikle ilgili bugüne gelmenizdeki dönüm noktanız ne oldu? 

Koray Yıkarbaba: Çok sayıda konser verdim. Çalıştığım gruplarla ve birçok grupta cover projeleri ile hareket edilmesini doğru görmemem kendi projelerime daha çok ağırlık vermemi ve bunun için çalışmalarımın da gidiş yöntemi, beni daha da ilerletti. Ve bugün efsane dinleyicilerle buluşmamı sağladı.

Kendinize ait besteleriniz var mı?

Koray Yıkarbaba: Evet. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığım çok sayıda bestem var. Hergün bestelerimin üzerine daha da yoğunlaşıyorum. 

Günümüz müzik dünyasını nasıl değerlendiriyorsunuz ve albüm yerine tekli ile dinleyicilerinizle buluşmanızın özel nedeni var mı?

Koray Yıkarbaba: Günümüz müzik piyasasında albüm işleri yeni çıkan bir müzisyen için bana doğru gelmiyor. Çünkü yeni çıkan kişi albüm için çok sayıda maddi anlamda bir emek sağlıyor. Karşılığını alamadığı taktirde demorolize olabiliyor.  Bu nedenle albüm tercih etmedim. Fakat gelecek zaman içinde çalışmalarım devam ediyor.

Son zamanların en iyi prodüktörlerinden biri olan Alen Konakoğlu ile çalışıyorsunuz. Yollarınız nasıl kesişti?

Koray Yıkarbaba: Çıkış yapmadan önce ciddi araştırmalar içerisine girdim. Birçok yapımcı, müzisyen, prodüktör, aranjör ile tanıştım. Bu isimlerin arasında tabiki Alen Konakoğlu ve Özgür Abbak da vardı. En doğru tercihin onlarla çalışmak olduğu kanısına vardım ve geçen zamanla da görüyorum ki çok doğru bir karar vermişim. 

''Yanlış'' isimli şarkınız ve klibiniz için nasıl yorumlar alıyorsunuz? Görülüyor ki olumlu anlamda çok yorum var.

Koray Yıkarbaba: Şarkı çıktığından ve klip yayınlandıktan bu yana evet çok olumlu tepkiler alıyoruz. Kısa zamanda büyük sayıda dinleyicisiyle buluşmuş olması bizi çok mutlu etti. Her türlü eleştiriye tabiki açığım kötü yorum almak beni hiçbir zaman üzmez ve aksine daha çok güçlendirir. Fakat görüyorum ki doğru yolda ilerliyorum.

Gerçekleştirmiş olduğunuz konseriniz sonrası dinleyicilerinizin sevgisi hepsinin gözlerinden okunuyordu. Onlara hedeflerinizden bahsetmek ister misiniz?

Koray Yıkarbaba: Öncelikle benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ailem ve beni bugün yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerime teşekkürlerimi sunuyorum.Onların mutluluğu bana kat ve kat yansıyor. Hedeflerimde Türkiye müzik havuzuna daha güzel şarkılar bırakmak ve konserlerimde duygularımızı müziğin birleştirici etkisiyle daha da harmanlayarak ilerlemek var. Kendimi insanlara müzikle daha iyi ifade ettiğimi düşündüğümden müzik dışında farklı bir projem yok. Başarının elde edilebilmesi için çok çalışılması gerektiği ve hiçkimsenin hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğine inanıyorum. 

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