Kıskançlık Ve Haset Duygusu Arasında Nasıl Bir Fark Vardır?

Kıskançlık herkeste direkt ortaya çıkabilen duygu değildir. Kıskançlık duygusunda bir şeyi kaybetme korkusu hakimdir. Özellikle duygusal ilişkilerde kıskançlık duygusunu daha fazla görürüz. Ve bazı romantik ilişkilerde ne yazık ki hastalık haline gelen kıskançlık türüne de rastlamaktayız. Kişinin sevdiği kişinin telefonunu kurcalaması veya sevdiği kişiyi takip ettirmesi gibi örneklerini duyup görüyoruz.

Kıskançlık duygusu herkeste ortaya çıkmadığı gibi genellikle kaybetme korkusu ile bağdaştığı için özgüveni düşük bireylerde daha fazla görülmektedir.

Haset duygusu ise kıskançlık duygusundan çok başkadır. Haset duygusu genel olarak iki kişi arasında yaşanır ve kişi karşısındakinin sahip olduğu şeylere sahip olmasını katiyen istemez. Haset duygusu bir şeye sahip olmamakla daha fazla ilgilidir. Haset duygusunda kişinin yaşadığı dürtüler kişiyi karşısındaki kişiye zarar verecek boyuta getirebilmektedir.