Kıskançlığı Yenmenin Yolları Nelerdir?

Kişiler sahiplenme, değer verme kavramlarıyla kıskançlık duygusunu karıştırabiliyor. Bir kişiye değer vermek, hayatında olmasını istemek güzel bir duyguyu temsil ederken kıskançlık ve onun yaptırımları kişinin kendine olan güvensizliğini ortaya koymaktadır. Bu şekildeki kaybetme korkusu kişiye kaybettirmektedir.

Kişi karşısındakine hiçbir şey hissettirmemektense, kıskançlığı ona tercih edip o rehavete kapılıp gidebilmektedir. Dünyayla tüm bağını koparan birey, tüm hayatını bu duygu karmaşası içerisinde geçirebilmektedir. Geçmişte yaşamış olduğu olumsuz deneyleri atlatamadan bir ilişkiye başlayan kişi tüm o kaotik duyguları hayatındaki yeni bireye aktarır ve bu fevrilikler ilişkiyi bitirme noktasına getirebilir.

Kıskançlık duyguları; kızgınlık, üzüntü, kin.

Kıskançlık düşünceleri; kendine yönelik acıma, suçlama ve kıyas.

Kıskançlık davranışları ise; sürekli soru sorma, aşağılama ve maalesef şiddet.

En önemli kendinize sormanız gereken; kıskançlığınızın alışılmış bir kalıp mı ya da gerçekçi mi olduğu sorusudur.

Neden kıskandığınız sorunuzun muhakkak sadece karşınızdaki tarafı ilgilendiren bir cevabı olmalıdır.

Kendinize değer verin ve sevilmeye layık olduğunuzu hissedin.

Karşınızdaki kişinin etrafındakileri ile kıyas yapmayın

Her şeyin en önemlisi, içinizde bazı duygu ve düşüncelerinizi biriktirmekten öte karşınızdaki kişiyle güzel bir üslupla iletişimizi geliştirin.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar