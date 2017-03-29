Kırgın Çiçekler Reyting Sıralamasında Kaçıncı Oldu?

ATV dizisi Kırgın Çiçekler'in pazartesi akşamı yayınlanan bölümü yürekleri dağladı. Kızını taciz eden kocasının gerçek yüzünü gören Mesude, Eylül'ü korumak için canını verdi. İzleyiciyi yasa boğan bölüm zirveye oturdu.



Dizi, Tüm Kişiler'de 8.80 izlenme oranı ve 19.35 izlenme payı alarak birinci oldu.



Başrollerini Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Aleyna Solaker, Mehmet Aykaç, Veda Yurtsever, Sacide Taşaner ve Zeynep Irgat'ın paylaştığı dizide yetimhane kızlarının duygu yüklü hikâyesi anlatılıyor.



