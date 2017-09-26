Karabük Valisi Çeber, 'Göbeksiz Müdür' kampanyası başlattı!

Vali Çeber, dün akşam mesaiden sonra daire müdürleriyle birlikte eşofmanlarını ve spor ayakkabılarını giyerek Yenişehir Mahallesi'ndeki Çamlık Tabiat Orman Parkı'nda 5.5 kilometre yürüdü. Vali Çeber, parkur sonunda gazetecileri karşısında görünce, "Göbeksiz müdür kampanyası başlattık" diyerek espiri yaptı. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünden yola çıktıklarını belirten Çeber, sporu çok önemsediklerini, herkesin de önemsemesi gerektiğini belirtti. Haftanın belli günlerinden spor yapmaya devam edeceklerini belirten Vali Çeber, şöyle konuştu:

'Şimdi arkadaşlarımızın her biri gülücükler saçıyor'

"Ne kadar sağlıklı olursak, günün yorgunluğunu, stresini böyle sporla ne kadar çok atabilirsek işimizde o kadar verimli olacağımızı düşünüyorum. Bütün arkadaşlar öyle düşünüyor. Şimdi arkadaşlarımızın her biri gülücükler saçıyor. Bu olaydan pişman değil. Hatta yol boyunca 'Hemen yarın tekrarlayalım mı?' diye söylediler. Espri bir tarafa yürümek isteyen, spor yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. İnşallah böyle devam edecek. Evimize 2 dakikalık mesafede müthiş bir ormanın içerisinde günün tüm yorgunluğunu atabileceğimiz, mesaiden sonra hava da tam kararmadan çok güzel bir faaliyet yaptık. Öbür türlü herkes evine gitmiş, yağlı yağlı yemekleri yemiş, televizyonun karşısında çayını kahvesine başlamıştı. Ya da kahvede okey oynuyor olacaktı. Biz çok sağlıklı, keyifli, güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Arzu eden tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu böyle devam edecek. Zaman zaman spor salonlarında, zaman zaman ise açık alanda devam edecek. Herkesi de bu anlamda teşvik ediyoruz."

'Yürürken iş de konuşuyoruz'

Vali Çeber, 1 saat süren yürüyüşte sadece daire müdürleriyle iş de görüştüklerini söyleyerek, "Sadece yürüyüş ve spor olarak bakmamak gerekiypor. Birçok daire amirimiz birbirleriyle ikili olarak yapması gereken görüşmesini de yaptı. Ben bazı arkadaşlarla birçok konuyu paylaştım. Bir taşla birkaç kuş vurmuş olduk" diye konuştu.