Kadınlar Soyut Erkekler İse Somut Düşünüyor!

Kadınlar ve erkeklerin arasındaki farklar çok köklü yüzyıllara dayanmaktadır. Hem fiziksel farklılık hem de psikolojik olarak olaylara bakış açılarının farklılığı yadsınamaz bir gerçek.

Kız çocuklara daha doğduğu andan itibaren sözel uyarıcıları hayatına erkeklere nazaran fazlasıyla çekmektedir. Bu nedenle istediklerini söze dökme faaliyetleri kadınların daha yüksektir. Erkekler hep kadınların bir problem yaşadıklarında bunu sözel olarak fazla uzatmalarından dem vurmaktadırlar. Fakat kadın beyni duygusal uyaranlara fazlasıyla duyarlı oldukları için hafıza olarak güçlü oluyorlar. Bu nedenle problemi unutsalar dahi problem anında hissettiklerini kolay kolay unutmazlar.

Erkekler kadınlara oranla hayatlarında bağımsızlığı fazlasıyla ararlar. Sonuç odaklı düşündükleri için kendi hayatlarını kendileri belirlemek isterler. Paylaşmayı genel itibariyle sevmezler. Bunun yanında erkekler kadınlara oranla tutkularının esiri olabilirler. Gerçekten hayran oldukları kadınları hayatlarına çekerler. Kadın ise erkekte yakınlık ve güven aramaktadır. Bu nedenle kadınlar soyut erkekler ise somut düşünüp hayatlarını yaşarlar.