AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek'in Danışmanlığını yapan Fethi Eyüboğl'nun oğlu İzzet Nazmi Eyüboğlu,Günsu Apayadın ile evlendi. Nikah merasiminde çiftin şahitliiğini Eski Tarım Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek yaptı...
Nikah törenine, Çok sayıda siyasetçinin yanısıra,AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, İşadamı Mehmet Ekinci, İşadamı Mustafa Yavuz, Haber24.com Ankara Temsilcisi Mehmet Ali Yavuz, Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci ve çok sayıda davetli katıldı...
TUBA GÜLNAHAR-HABER24 ANKARA
İzzet Nazmi Eyüboğlu, Günsu Apayadın ile hayatını birleştirdi!
Trabzon'un tanınmış simalarından İzzet Nazmi Eyüboğlu, Günsu Apayadın ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini Eski Tarım Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik yaptı...
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek'in Danışmanlığını yapan Fethi Eyüboğl'nun oğlu İzzet Nazmi Eyüboğlu,Günsu Apayadın ile evlendi. Nikah merasiminde çiftin şahitliiğini Eski Tarım Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek yaptı...