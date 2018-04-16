- Çocuğunuza davranış şekliniz oldukça önemlidir. Çocuğunuza karşı ilgili olmalısınız.
- Çocuklar söylenilenlerden ziyade davranış kalıplarına çok daha fazla önem verirler.
- Sevginizi gösteriyor olmanız çocuğunuzu asla şımartmaz. Sadece bu konuda çocuğunuza sevginizi gösterme biçiminiz önemlidir.
- Çocuğunuza dokunmaktan kendiniz alıkoymayın. Taktir ederken veya överken dokunarak ‘’Aferin’’ demeniz daha destekleyici olmaktadır.
- Yaşadığınız aile ortamı ve evinizin gergin bir ortam olmamasına özen göstermelisiniz.
- Çocuğunuzla birlikte geçirdiğiniz zaman uzunluğundan ziyade, geçirilen zamanın kalitesi çok daha önemlidir.
- Çocuğunuzla bağ kurabileceğiniz aktivitelere önem vermeniz gerekmektedir.
- Çocuğunuzun birey olduğunu kesinlikle unutmayın ve kararlarına saygı duyun.
İyi Anne Baba Olmanın Altın Kuralları
Çocuğunuz doğumundan yetişkinliğine rol model olarak anne ve babanın etkilerini üzerinde yansıtmaktadır. Peki iyi bir anne baba nasıl olunur?
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