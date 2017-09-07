İstanbul'un Fetihten Önce ve Sonra Nüfusu Ne Kadar dı?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Yavuz Bahadıroğlu, bugünkü yazısında ilginç bir konuya değindi. Osmanlı Devleti'nin nüfus istatistiklerini yayınlayan Bahadıoğlu, İstanbul'un fetihten öncekl nüfusunun 40 bin olduğunu yazdı.



İŞTE OSMANLI'NIN NÜFUSU!



Osmanlı-Rus Savaşı’nın sona ermesinden sonra, 1831 yılında, devlet genelinde çok ayrıntılı bir genel nüfus sayımı yapılmış, 4 milyon 839 bini Rumeli’de, 6 milyon 700 bini Anadolu’da, 3 milyon 800 bini Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da olmak üzere, Osmanlı Devleti’nin toplam nüfusunun 15 milyon 339 bin civarında olduğu tespit edilmiştir.

Osmanlı istatistiklerine göre, devletin toplam nüfusu; 1884’te 17 milyon 134 bin; 1893’te 17 milyon 381 bin 670; 1897’de 19 milyon 50 bin; 1910’da 28 milyon 652 bin; 1913’te ise 29 milyon 357 bindir.

Ancak bu tarihten itibaren, önce Rumeli bölgesinde kaybedilen topraklarla birlikte 5, 5 milyon nüfus, ardından işgaller sonucu Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki kopmalar sonucunda 8, 5 milyon nüfus, Osmanlı Devleti’nden kopmuş ve zaman içinde 780 bin kilometrekarelik vatan sathında, 15 milyon 254 bin nüfus kalmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, 1927’de yapılan ilk sayımda, yeni devletin nüfusunun 13 milyon olduğu belirlenmiştir.

İstanbul’un fetihten önceki nüfusuna gelince: İstanbul’un fetihten önceki nüfusu yaklaşık 40.000 civarındadır.

Ancak fetihten sonra yürütülen iskân politikası sayesinde nüfus hızla artmış, 1477’de 100 bine, 1530’lu yıllarda, yani Kanuni Sultan Süleyman döneminde 400 bine, 1680’li yıllarda ise 800 bine ulaşmıştır.