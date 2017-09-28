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İstanbul meraklıları için 'Gece Gündüz İstanbul'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş'ın hazırlayıp sunduğu, İstanbul'un fotoğraflarından oluşan 'Gece Gündüz İstanbul' İstanbul meraklılarının beğenisine sunulurken, başta yabancılar olmak üzere tüm turistler için önemli bir kaynak olmayı hedefliyor.

28 Eylül 2017 Perşembe 17:07
İstanbul meraklıları için 'Gece Gündüz İstanbul'
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İstanbul'u konu alan albüm-kitap, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş'ın farklı zamanlarda çekmiş olduğu kente ait fotoğraflardan ve bugüne kadar İstanbul için söylenmiş sözler, edebi eserlerden alıntı yapılarak oluşturuldu. 

İstanbul'un tanıtımına katkı sağlamak amacı ile hazırlanan 'Gece Gündüzİstanbul',  Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Nazım Ran, Faruk Nafiz Çamlıbel, Özdemir Asaf, Orhan Veli Kanık gibi birçok önemli ismin sözlerinden alıntılar yaparak sahibini, İstanbul sokaklarında büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. 

İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki farklı dili içinde barındıran 'Gece Gündüz İstanbul', başta yabancılar olmak üzere tüm turistler için önemli bir kaynak olmayı hedefliyor. Yine bu anlamda hazırlanan internet sitesi "nightanddayistanbul.com'' 'u da ziyaret etmenizde fayda var. 

Samed Ağırbaş kimdir?

1994 yılında İstanbul Fatih’te doğan Samed Ağırbaş, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü mezunu olup aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrenciliğine devam etmektedir. 2010 Avrupa Kültür Başkenti adı altında gerçekleştirilen birçok etkinlikte aktif rol üstlenirken, aynı zamanda 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı’nda Saha Koordinasyon Ekibi Üyeliği yaptı. 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı seçilen Ağırbaş, ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Danışma Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Dünya İnsani Zirvesi’nin Türkiye’de yapılmasında aktif rol oynamış, Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Forumu’nun organizasyonunu üstlenmiştir. 

Yurt içi ve yurt dışında sayısız eğitim, araştırma ve sertifika programlarına katılan, ulusal ve uluslararası çeşitli sertifikalara sahip olan Ağırbaş, gençlik, girişimcilik ve eğitim alanlarında yapmış olduğu faaliyetlerle ulusal ve uluslararası planda birçok ödüle layık görülmüştür. Türkçe-İngilizce yayınlanmış Gece Gündüz İstanbul adlı kitabı ve Osmanlı Mimarisinde Tezyinat (Mimar Sinan’ın Eserleri) adıyla yayınlanan akademik çalışması başta olmak üzere gençlik, şehir ve kültür-sanat konularında birçok makalesi bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 28.09.2017 17:22
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